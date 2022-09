Nuôi con thời hiện đại, Gia Đình Thủng Long hé lộ bí quyết giúp con lớn nhanh khỏe mạnh, phát triển toàn diện

Gia Đình Thủng Long là cặp hot Tiktoker sở hữu hơn 160.000 lượt theo dõi trên Facebook và 1,9 triệu lượt follow trên TikTok. Các clip của Gia Đình Thủng Long mang nội dung sáng tạo và vui nhộn về những tình huống "cà khịa" hài hước xoay quanh cuộc sống thường ngày. Mới đây, cả hai vừa đón thêm một thành viên mới và chính thức lên chức bố mẹ vào năm ngoái, đón bé Sushe kháu khỉnh chào đời.

Là thế hệ Gen Z đa tài, cả hai đều muốn nuôi dạy con theo phương pháp và quan điểm hiện đại. Gia Đình Thủng Long tìm hiểu về các cách chăm sóc con cái sao cho hiệu quả, khoa học, giúp con đón nhận nhiều nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Cuối cùng, hai vợ chồng đã lựa chọn phương pháp nuôi con theo EASY để giúp bé Sushe có được một lịch sinh hoạt ăn ngủ chơi lý tưởng.

EASY là gì?

EASY là viết tắt của các từ Eat (ăn) – Activity (chơi) – Sleep (ngủ) – Your time (thư giãn). Đây là khái niệm về chu kỳ sinh hoạt cho trẻ được Tracy Hogg giới thiệu trong bộ sách cẩm nang nuôi dạy trẻ sơ sinh nổi tiếng Baby Whisperer. Nói nôm na có thể hiểu EASY là chuỗi sinh hoạt được lặp đi lặp lại trong một ngày của bé.

Khi đã lựa chọn theo EASY, cần phải tách rõ được giờ ăn, giờ chơi, giờ ngủ của bé. Do đó, Gia Đình Thủng Long cũng tìm hiểu thêm loại sữa phù hợp giúp bé Sushe ăn no, hoạt động khỏe và ngủ sâu trong một ngày.

Bí quyết ăn no, ngủ khỏe, phát triển toàn diện của bé Sushe

Có thể thấy, Gia Đình Thủng Long đã bỏ rất nhiều thời gian tìm hiểu về các kiến thức để chăm sóc, nuôi dạy bé Sushe khôn lớn. Dù cả trong những clip mang tính giải trí, hài hước, người xem vẫn có thể nhận ra sự quan tâm, chỉn chu trong việc chăm con của cặp đôi trẻ. Như trong clip "Khi để bố chăm con một mình" mới đây, dù vật vã một cách hóm hỉnh thì "bố Thủng" cũng phải tuân thủ quy trình khắt khe của "mẹ Bom" khi pha sữa cho bé bú.

Gia Đình Thủng Long chăm con như thế nào?

Trong clip, khán giả dễ dàng nhìn thấy bố mẹ cho bé Sushe dùng sữa Colos Gain và cũng được nghe "mẹ Bom" nhắc nhẹ về thành phần sữa non ColosIgG 24h có trong loại sữa này. Với các bố mẹ trẻ đã từng tìm hiểu về dinh dưỡng cho con thì sẽ không xa lạ gì với sữa non và nguồn dưỡng chất từ đó.



Có thể dễ dàng nhận ra xu hướng chung khi nuôi con hiện đại thời nay là ba mẹ đều rất tự chủ cập nhật nhiều kiến thức khoa học và phương pháp mới chứ không muốn chỉ chăm chăm làm theo các cách truyền thống. Bất kỳ chế độ hay sản phẩm dinh dưỡng nào cũng được họ tìm hiểu kỹ càng về các đặc điểm và công dụng của từng thành phần bên trong.

Bên cạnh đó, với sức ảnh hưởng của mình trên cộng đồng mạng, họ cũng tạo nên một xu hướng "nuôi con chuẩn trend thời tóp tóp" của bố mẹ trẻ. Tự tin với khối kiến thức khoa học cập nhật được từ sách báo và internet, dám bày tỏ quan điểm của mình trong cách nuôi dạy con mới, không ngại khoe con trên mạng xã hội.