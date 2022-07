Nuôi con mà không biết đến "vũ khí" lấp đầy khoảng trống miễn dịch này là một thiếu sót lớn

Rất nhiều cha mẹ, đặc biệt là phụ huynh còn trẻ tuổi, sinh nở lần đầu thường xuyên than thở rằng nuôi con những năm đầu đời vô cùng vất vả. Bởi vì trẻ bắt đầu ốm vặt nhiều kể từ lúc ăn dặm đến năm 3 tuổi.



Lý do là thời gian này hệ miễn dịch của trẻ chưa được phát triển hoàn thiện, hay thường gọi là nằm trong khoảng trống miễn dịch nên trẻ rất dễ mắc bệnh. Trong khi đó, không phải cha mẹ nào cũng có kinh nghiệm chăm sóc hoặc đủ kiến thức để hiểu rằng trẻ cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào để tăng cường kháng thể, nâng cao miễn dịch.

Hệ miễn dịch đối với trẻ là vô cùng quan trọng. Nó bảo vệ trẻ bằng cách nhận diện kháng nguyên lạ (vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tế bào lạ...) xâm nhập vào cơ thể, từ đó sản sinh ra các kháng thể để tiêu diệt chúng.

Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: "Trong cùng một môi trường, những người có miễn dịch yếu sẽ dễ mắc bệnh. Do đó, cần phải bổ sung dinh dưỡng có chứa kháng thể IgG".

Kháng thể IgG mà trẻ nhận được trong 6 tháng đầu đời là nhờ truyền từ mẹ qua bào thai và sữa. Giai đoạn này được gọi là khoảng "miễn dịch thụ động". Còn từ 6 tháng trở đi, các kháng thể IgG trong sữa mẹ gần như không còn nhưng lại phải chờ tới 3 - 4 tuổi hệ thống miễn dịch mới được hoàn thiện. Khoảng thời gian giao thoa của hai hệ thống miễn dịch thụ động và chủ động trong giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi chính là giai đoạn khoảng trống miễn dịch.

Lúc này, sự suy giảm sức đề kháng của trẻ cùng với sự gia tăng tiếp xúc môi trường bên ngoài (trẻ bắt đầu biết lẫy, bò, biết đi... biết vơ đồ vật cho vào mồm...) khi trẻ bắt đầu tìm hiểu thế giới xung quanh dẫn đến trẻ rất dễ mắc bệnh. Đặc biệt là bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn như tiêu chảy, viêm đường hô hấp, hoặc dị ứng… hay kém hấp thu, thấp còi và kém phát triển trí tuệ.

Cách tốt nhất để bổ sung kháng thể IgG cho trẻ là từ sữa non. Nhưng vì sữa non là những giọt sữa đầu vô cùng quý giá thu được trong vòng 72 giờ đầu sau sinh nên mẹ không thể cung cấp cho trẻ vào khoảng trống miễn dịch. May mắn là với sự tiến bộ từng ngày của công nghệ, hiện tại các "mẹ bỉm sữa" đã có thể bổ sung sữa non cho con hàng ngày, bất cứ khi nào bằng các sản phẩm sữa dinh dưỡng từ VitaDairy.

Tại sao sữa non VitaDairy lại là "vũ khí" lấp đầy khoảng trống miễn dịch?

Theo nghiên cứu lâm sàng, kháng thể IgG có trong sữa non giúp giảm số lần nhiễm khuẩn hô hấp đến 56%, giảm số lần nhập viện đến 59% và giảm tổng số lần nhiễm khuẩn khác 42%. Kháng thể IgG trong sữa non có vai trò nhận diện và tiêu diệt virus, vi khuẩn tấn công vào cơ thể.

Nhưng sữa non cũng được chia làm 3 loại theo mốc thời gian trong vòng 72 giờ sau khi sinh. Đầu tiên là sữa non 24 giờ, sau đó là sữa non từ 24 - 48 giờ và cuối cùng là sữa non từ 48 - 72 giờ. Trong đó, sữa non 24 giờ sau khi sinh có lượng kháng thể IgG chiếm tới 85% tổng hàm lượng Immunoglobulin. Vì vậy, đây là loại sữa giàu kháng thể và tốt nhất cho hệ miễn dịch của trẻ.

Trong khi đó, sữa non ColosIgG 24H của VitaDairy là từ sữa non trong vòng 24 giờ sau sinh, được nhập khẩu trực tiếp từ bò nuôi trong các trang trại hạng A tại Mỹ. Không chỉ có nguồn gốc tự nhiên, an toàn mà còn được các "mẹ bỉm sữa" mệnh danh là nguồn sữa vàng vì giữ được hàm lượng kháng thể IgG cao nhất.

Hàm lượng IgG chiếm từ 20 - 28% trong sữa non bò và có tác dụng trực tiếp giúp tăng cường miễn dịch, đặc biệt cho trẻ trong khoảng trống miễn dịch. Nhờ vậy mà tỷ lệ kháng thể IgG trong ColosBaby thuộc dòng ColosIgG 24H của VitaDairy cao vượt trội, giúp trẻ được bổ sung hàm lượng kháng thể IgG lên đến 1000mg mỗi ngày, đem lại hiệu quả tăng miễn dịch vượt trội và bền vững.

Ngoài sữa non 24H cao cấp, ColosBaby còn có Lactium và hệ dưỡng chất đầy đủ, cân đối giúp trẻ khỏe mạnh, khôn lớn từng ngày. Xứng đáng là "vũ khí" lấp đầy khoảng trống miễn dịch, trợ thủ đắc lực giúp cha mẹ nuôi con nhàn hơn, khỏe mạnh hơn và thông minh hơn.

Kết quả Nghiên cứu lâm sàng "Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby Gold lên chỉ số nhân trắc, tình hình mắc tiêu hóa, biếng ăn và hô hấp ở trẻ từ 24 - 59 tháng tuổi" do Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện cho thấy sản phẩm giúp trẻ:

- Giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp.

- Tăng cường miễn dịch đường tiêu hóa.

- Tăng cân tốt.

Bộ sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby (ColosBaby Gold 2 , ColosBaby Bio Gold 2 ; ColosBaby IQ Gold 2 ) đã được chứng nhận là thương hiệu số 1 Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ bổ sung sữa non được mẹ tin dùng trên các trang mạng xã hội Việt Nam năm 2020.

Ngoài sữa bột thông thường, VitaDairy còn cho ra đời dạng hộp pha sẵn vô cùng tiện lợi cho dòng sữa non độc quyền ColosBaby. Nếu không biết đến và sử dụng "vũ khí" này trong khoảng trống miễn dịch thì vừa là thiếu sót của mẹ, cũng là thiệt thòi lớn cho trẻ.

