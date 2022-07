Nhật ký làm mẹ: "Được cả nhà tin tưởng, mình đã tìm ra món quà sức khỏe trên cả tuyệt vời"

Một bà mẹ 9x thì sẽ nuôi con như thế nào? Thú thật với mọi người thì cái nghề khó nhất trong cuộc đời này chính là nghề: làm mẹ. Chẳng ai dạy bạn phải làm mẹ thế nào, nhất là với một bà mẹ còn đang ở cái tuổi thích ngủ nướng, uống trà sữa và ăn quà vặt.

Lấy chồng rồi nhưng vì hai vợ chồng mình còn khá trẻ nên khi có em bé đầu tiên đã phải rất loay hoay trong việc chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ của con. Ấy thế mà giờ bé đầu nhà mình đã được 3 tuổi và hiện tại mình còn đang bầu em bé thứ hai trong bụng.

Trước đây khi sinh con lần đầu, vì không có nhiều kinh nghiệm lại thuộc nhóm người có cơ địa ít sữa mẹ nên mình đã rất lo lắng trong việc chọn sữa cho con. Lúc đó, mình vừa muốn tìm loại sữa có thể thay thế sữa mẹ, vừa muốn tìm dòng sữa phát triển tốt về cả thể chất, lại phải dễ tiêu hóa, giúp con tăng cường miễn dịch, trí thông minh... Loanh quanh với những suy nghĩ đó trong đầu, mình cho rằng phải mua được sữa ngoại cho con thì mới tốt, nhưng cũng sợ không biết các dòng sữa ngoại có phù hợp với con mình không.

May mắn thay, đang trong giai đoạn tìm sữa cho con, mình được chị đồng nghiệp trong công ty giới thiệu dòng sản phẩm bổ dưỡng của nhà VitaDairy. Sau quá trình tìm hiểu, đọc nhiều phản hồi tích cực và xem kỹ bảng thành phần của sữa nhà VitaDairy, mình đã hoàn toàn yên tâm khi cho bé đầu sử dụng sữa đến tận bây giờ.

Bộ sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby: món quà sức khỏe dành cho bé yêu

VitaDairy là một trong 3 công ty sữa bột trẻ em lớn nhất Việt Nam. Luôn tiên phong và dẫn đầu phân khúc dinh dưỡng miễn dịch bằng việc bổ sung sữa non ColosIgG 24H trong các sản phẩm dinh dưỡng. Đó cũng là lý do vì sao bộ sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby của nhà VitaDairy lại được nhiều bà mẹ tin dùng đến như vậy, và mình cũng không phải ngoại lệ!

Việc bổ sung kháng thể IgG từ sữa non là một biện pháp tự nhiên, thân thiện, và hiệu quả để củng cố miễn dịch cho con. Khi bổ sung kháng thể IgG bằng đường uống, chúng sẽ bám dính trên niêm mạc đường hô hấp, tiêu hóa, đặc biệt là hầu họng giúp phát hiện và tiêu diệt virus, vi khuẩn ngay khi chúng xâm nhập.

Tại Việt Nam, VitaDairy là đơn vị tiên phong nhập khẩu độc quyền Sữa non ColosIgG 24h từ Mỹ và ứng dụng vào bộ sản phẩm ColosBaby (Colosbaby Gold 2 ; Colosbaby IQ 2 ; Colosbaby Bio 2 ) để con có thể được bổ sung kháng thể IgG trong những bữa sữa dinh dưỡng hàng ngày.

Sữa non ColosIgG 24h là sữa non thu trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi sinh, từ các trang trại hạng A tại Mỹ với hàm lượng kháng thể IgG cao. Tỷ lệ sữa non bổ sung trong sản phẩm ColosBaby cao vượt trội giúp bé được bổ sung hàm lượng kháng thể IgG lên đến 1000mg mỗi ngày, đem lại hiệu quả tăng miễn dịch vượt trội và bền vững.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến mình rất yên tâm khi lựa chọn bộ sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby dành cho bé đầu đến hiện tại, khi bé 3 tuổi. Và chắc chắn, với em bé thứ 2 đang trong bụng mình, mình cũng sẽ tiếp tục lựa chọn sử dụng sản phẩm của nhà VitaDairy.

Bộ sản phẩm dinh dưỡng cho người lớn tuổi: món quà sức khỏe dành cho bố mẹ



Bên cạnh dòng sản phẩm ColosBaby, nhà VitaDairy còn giúp mình ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng khi lựa chọn được dòng sữa phù hợp cho người lớn tuổi. Ít ai biết rằng, VitaDairy còn có những sản phẩm dinh dưỡng cho người lớn tuổi như CaloSure Gold (Tiêu hóa khỏe - Trẻ cơ xương khớp), Gluvita Gold (sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bệnh tiểu đường), Nepro (sản phẩm dinh dưỡng giảm protein, dành cho người bệnh thận), FOHEPTA (dinh dưỡng chuyên biệt cho bệnh nhân gan).

Ban đầu, mẹ chồng mình gặp vấn đề về tiêu hóa nên mình đã mua tặng mẹ sản phẩm CaloSure Gold. Sau khi sử dụng, mẹ chồng mình khen vấn đề tiêu hóa đã được cải thiện, đặc biệt xương khớp cũng trở nên chắc khỏe hơn. Thấy tác dụng tốt, bố chồng mình cũng nhờ mình tìm hiểu về sản phẩm chuyên biệt dành cho người mắc bệnh gan. Tất nhiên, mình đã lựa chọn ngay sản phẩm FOHEPTA cho bố chồng sử dụng. Chính nhờ hai sản phẩm này của nhà VitaDairy mà bố mẹ chồng lại càng tin tưởng mình hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm sức khỏe tốt cho gia đình.

Khi tuổi càng cao, các bộ phận trên cơ thể cũng như sức đề kháng của con người càng suy giảm nghiêm trọng. Nếu biết cách cân bằng dinh dưỡng cho người lớn tuổi, đặc biệt là người có bệnh lý thì sẽ giúp họ tăng cường đề kháng để cải thiện sức khỏe tốt. Các sản phẩm dành cho người lớn tuổi của VitaDairy mang tới những công thức dinh dưỡng chuyên biệt theo bệnh lý. Công thức tiên tiến phù hợp với từng thể trạng, tốt cho tiêu hóa và tim mạch.

