Nửa đêm đau họng, người phụ nữ 55 tuổi phát hiện bí mật "đáng sợ"

Vừa qua, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước (Đồng Nai) vừa gắp dị vật hàm răng giả thành công cho một bệnh nhân. Trường hợp này tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng thực quản.

Thông tin ban đầu, bệnh nhân là bà N.T.D.T. 55 tuổi, ngụ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai, đêm ngày 19/1, trong lúc ăn nhẹ, bà T. vô tình nuốt phải hàm răng giả. Sau đó, bà xuất hiện cảm giác đau, vướng vùng cổ họng, khó chịu kéo dài nên được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước kiểm tra.

Người phụ nữ phải đi cấp cứu trong đêm vì nuốt phải răng giả. Bác sĩ đã nội soi gắp dị vật ra.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, sơ cứu ban đầu và chỉ định nội soi không đau để gắp dị vật ở thực quản. Qua nội soi, ê-kíp phát hiện tại 1/4 đoạn trên thực quản có một dị vật cắm hai đầu vào niêm mạc thực quản, kèm theo thức ăn.

Các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật thành công. Dị vật là răng giả kích thước khoảng 5 x 3 cm. Sau thủ thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không ghi nhận biến chứng, có thể ăn uống nhẹ và được cho xuất viện.

Từ trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo, người sử dụng răng giả tháo lắp cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn uống, nhất là vào ban đêm hoặc khi ăn các loại thức ăn dai, cứng. Dị vật thực quản là tình trạng cấp cứu thường gặp, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau, vướng cổ họng, nuốt nghẹn bất thường sau ăn, người bệnh không nên cố gắng tự lấy dị vật mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.