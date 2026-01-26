Cherry đang vào mùa giá rẻ: Thấy 3 loại này ngoài chợ, dù giá thấp cũng đừng mua kẻo “tiền mất tật mang”

Mỗi khi cherry vào chính vụ, các khu chợ truyền thống lẫn siêu thị đều trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Loại quả được xem là “xa xỉ” này bỗng chốc giảm giá mạnh, khiến nhiều người không khỏi háo hức mua về ăn cho thỏa. Tuy nhiên, cherry cũng là một trong những loại trái cây “khó chiều” nhất: chỉ cần chọn sai một chút, người mua rất dễ rơi vào cảnh mua rẻ nhưng ăn không ngon, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Thị Thu Hà (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), cherry rất giàu anthocyanin, vitamin C và các chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch, giấc ngủ và làn da. Tuy nhiên, “cherry là loại quả có hàm lượng nước cao, dễ dập nát và hư hỏng. Nếu không tươi hoặc bảo quản sai cách, giá trị dinh dưỡng giảm mạnh, thậm chí có thể gây rối loạn tiêu hóa”. Vì vậy, biết cách chọn cherry tươi ngon là điều người tiêu dùng không nên bỏ qua.
Không ít người có tâm lý “thấy rẻ là mua”, đặc biệt khi cherry được bày bán tràn lan ngoài chợ với mức giá thấp hơn rất nhiều so với đầu mùa. Thế nhưng, đằng sau mức giá hấp dẫn ấy có thể là những lô cherry đã để lâu, bị hư hỏng hoặc chất lượng kém. Việc ăn phải cherry không còn tươi không chỉ khiến trải nghiệm vị giác giảm sút mà còn tiềm ẩn nguy cơ đau bụng, tiêu chảy, nhất là với trẻ nhỏ và người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.
Dưới đây là 3 loại cherry dù rẻ đến đâu cũng nên tránh, bởi mua về rất dễ “tiền mất tật mang”.
Nhiều người chỉ chú ý đến phần quả mà bỏ qua cuống, trong khi đây lại là “chìa khóa vàng” để đánh giá độ tươi của cherry. Cuống cherry được ví như “mạch máu” của quả. Cherry tươi ngon sẽ có cuống màu xanh sáng, chắc, hơi cong tự nhiên và khó rụng khi chạm nhẹ.
Ngược lại, nếu cuống đã chuyển sang màu nâu sẫm hoặc đen, khô quắt, dễ gãy hoặc rụng, đó là dấu hiệu cho thấy cherry đã được hái từ lâu. Lúc này, quả bắt đầu mất nước, phần thịt bên trong trở nên khô, bở và kém ngọt. Dù bề ngoài trông vẫn “ổn”, hương vị thực tế đã giảm đi rất nhiều.
Đừng tin lời người bán rằng “chỉ héo cuống, quả vẫn ngon”. Với cherry, cuống héo gần như đồng nghĩa với việc chất lượng đã đi xuống rõ rệt.
Một “chiêu” khá phổ biến của người bán là trộn cherry kém chất lượng vào những lô hàng đẹp mắt hoặc giấu ở đáy rổ, đáy thùng. Vì vậy, khi mua cherry, đừng ngại cầm lên và kiểm tra kỹ bằng tay.
Cherry tươi sẽ có thịt chắc, đàn hồi tốt, bóp nhẹ sẽ nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu. Vỏ quả căng mịn, không nhăn nheo. Nếu bạn bóp thấy quả mềm nhũn, xẹp lép, hoặc có cảm giác phần thịt tách khỏi vỏ, thì rất có thể cherry đã quá chín hoặc bị dập trong quá trình vận chuyển.
Đặc biệt, những quả cherry bị nứt vỏ là “điểm trừ” lớn. Vết nứt tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, khiến quả nhanh hỏng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Dù người bán có giảm giá sâu, cũng không nên mua những quả này với hy vọng “ăn nhanh cho đỡ phí”, bởi hương vị đã hỏng thì không thể cứu vãn.
Nhiều người lầm tưởng rằng cherry càng đỏ tươi, càng bóng thì càng ngon. Thực tế, cherry ngon có màu đỏ sẫm hoặc đỏ tím tự nhiên, bề mặt có lớp phấn mỏng và ánh bóng nhẹ, trông rất “trong”.
Nếu bạn thấy cherry có màu đỏ nhạt nhưng xám xịt, thiếu sức sống, đó thường là cherry chưa chín đủ, vị chua gắt, ăn dễ ê răng. Ngược lại, những quả có màu tím đậm hoặc gần như đen nhưng lại thiếu độ bóng có thể đã được bảo quản không đúng cách, khiến hương vị giảm mạnh.
Nhiều người lo ngại cherry quá đỏ là do nhuộm màu. Trên thực tế, cherry vốn chứa nhiều sắc tố tự nhiên nên việc làm đỏ môi hay răng sau khi ăn là bình thường. Tuy nhiên, cherry có màu sắc “lạ mắt” nhưng ăn nhạt, chua hoặc đắng thì tốt nhất nên tránh.
Trên thị trường, cherry thường được phân loại theo kích cỡ bằng ký hiệu J. Quả càng lớn thì giá càng cao, khiến nhiều người mặc định rằng cherry to chắc chắn ngon hơn. Thực tế, kích cỡ chỉ phản ánh đường kính quả, không quyết định độ ngọt.
Nhiều giống cherry quả nhỏ nhưng hàm lượng đường cao, vị đậm đà hơn hẳn loại quả to. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn kích cỡ, hãy ưu tiên độ tươi, độ chắc và mùi thơm tự nhiên.
Với những quả cherry “sinh đôi”, dính liền hoặc hơi biến dạng, đây không phải do hóa chất mà thường là kết quả của thời tiết nóng trong giai đoạn ra hoa. Chúng vẫn ăn được, nhưng hương vị không đồng đều, nên không nhất thiết phải chọn mua.
Để chọn được cherry ngon, hãy quan sát cuống xanh, quả tròn đều, vỏ bóng mượt. Khi sờ, quả phải chắc tay, đàn hồi tốt, không mềm nhũn. Với những quả cùng kích cỡ, quả nào cầm nặng tay hơn thường mọng nước và tươi hơn.
Nếu mua theo thùng, đừng ngại mở ra kiểm tra. Cherry hỏng thường nằm dưới đáy. Khi mua online, hãy quay video lúc mở hàng để làm bằng chứng nếu chất lượng không đúng cam kết.
Cherry đang rẻ là cơ hội tốt để thưởng thức, nhưng chỉ thực sự “đáng tiền” khi bạn chọn đúng. Đừng để vài phút chủ quan khiến niềm vui ăn trái cây biến thành nỗi thất vọng.