Nữ thần Han Ga In hé lộ chế độ ăn kiêng: Cả đời mới chỉ ăn bằng này số lượng mỳ gói và coca, nghe mà tin không nổi!

Han Ga In ra mắt làng giải trí đến hơn 20 năm nhưng vẫn là "tường thành" nhan sắc vạn người mê. Ở tuổi 42, nữ diễn viên vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Mới đây nhất, Han Ga In đã hé lộ chế độ ăn kiêng khó tin trên chương trình Europe Outside Your Tent: France . Sau khi ăn mì gói cùng các thành biên Ra Mi Ran, Jo Bo Ah và Ryu Hye Young, Han Ga In nói: "Tôi thường không ăn mì. Có lẽ cả đời tôi mới chỉ ăn khoảng 10 gói thôi. Đó là thói quen từ khi còn nhỏ nên tôi chưa bao giờ thèm ăn món đó. Cả đôi tôi cũng chỉ uống 4 lon coca thôi". Tiết lộ của Han Ga In khiến các thành viên sốc đến không nói nên lời.

Han Ga In tiết lộ cả đời chỉ ăn 10 gói mì và uống 4 lon coca...

... khiến các thành viên chương trình sốc nặng

Sau đó, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời nói thêm về thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình: "Tập thể dục, đi ngủ sớm, dùng thực phẩm chức năng, không uống cafe, không uống soda, không ăn bánh quy, không ăn đồ ngọt". Các thành viên chương trình Europe Outside Your Tent: France đều gật gù cho rằng có lẽ đây chính là "bí kíp" giúp Han Ga In duy trì được sắc vóc trẻ trung và quyến rũ.

Han Ga In sinh năm 1982, được xem là "biểu tượng nhan sắc" của showbiz Hàn Quốc. Cô đóng nhiều phim như Bad Guy, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Lối Sống Sai Lầm, Nhân Viên Siêu Hạng, Mistress... Khi mới 23 tuổi, cô bất ngờ lên xe hoa với nam diễn viên Yeon Jung Hoon. Thông tin này khiến làng giải trí Hàn Quốc chấn động, Yeon Jung Hoon còn bị gọi là "kẻ trộm quốc dân" vì đã đánh cắp được trái tim của mỹ nhân vạn người mê. Trong những năm qua, nữ diễn viên và chồng Yeon Jung Hoon có cuộc hôn nhân êm ấm bên 2 con.

Han Ga In kết hôn từ rất sớm, đã lên chức mẹ của 2 con nhưng vẫn là mỹ nhân tường thành của xứ Hàn

Ở tuổi 42, Han Ga In sở hữu sắc vóc vạn người mê cùng sống mũi cao cực phẩm

Nguồn: Kbizoom