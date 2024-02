Rần rần clip cận mặt đầu tiên của con trai Han Ga In, mỹ nhân Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly “sốc visual” đến mức thốt lên 1 câu

Trong tập mới nhất của show Europe Outside Your Tent: Southern France lên sóng tối 25/2, Han Ga In đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ màn tương tác qua điện thoại với quý tử 5 tuổi. Ngay trên sóng truyền hình, Jo Bo Ah (Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly) đã không giấu nổi vẻ trầm trồ trước diện mạo của cậu bé, thậm chí còn thốt lên rằng: “Em bé đẹp quá chị ơi”. Được biết, đây cũng là clip cận mặt đầu tiên về con trai nhà nữ minh tinh sinh năm 1982.

Chỉ xuất hiện trong khoảng 10 giây ngắn ngủi, quý tử mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời ngay lập tức gây bão toàn cõi mạng xứ Hàn, thậm chí leo thẳng lên top Naver nhờ diện mạo vô cùng đáng yêu. Nhiều khán giả còn khen ngợi rằng, cậu bé sở hữu đôi mắt to tròn được thừa hưởng từ người mẹ minh tinh.

Clip ghi lại màn xuất hiện chớp nhoáng của con trai 5 tuổi nhà Han Ga In đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt

Con trai nữ thần họ Han sở hữu diện mạo chuẩn soái ca nhí. Cậu bé lại vừa chiếm sóng mạng xã hội xứ củ sâm trong tối 25/2

Mỹ nhân Jo Bo Ah trầm trồ khen ngợi diện mạo quý tử nhà Han Ga In ngay trên sóng truyền hình: “Em bé đẹp quá chị ơi”

Cách đây đúng 1 tuần, Han Ga In công bố hình ảnh đầu tiên về con trai 5 tuổi qua show Europe Outside Your Tent: Southern France, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Trước đó, Han Ga In cũng gây sốt khi bất ngờ hé lộ diện mạo con trai trong lần xuất hiện trên chương trình Day Without Hands: “Con trai giống hệt tôi. Mỗi lần nhìn bé, mẹ tôi lại thấy tuổi thơ của tôi và còn nói rằng mình như được quay về thời quá khứ”.

Quý tử 5 tuổi thừa hưởng đôi mắt to tròn từ Han Ga In

Han Ga In - Yeon Jung Hoon kết hôn hồi năm 2005 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Khi ấy, mỹ nhân họ Han chỉ mới 23 tuổi, đang có tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Tới năm 2015, nữ minh tinh mang thai lần đầu, tuy nhiên, chỉ sau khoảng 8 tuần mang bầu, cô lại không may sảy thai. Sau cú sốc, sang năm 2016, Han Ga In mang thai lần nữa và hạ sinh con gái đầu lòng cùng năm. Tới năm 2019, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon vỡ òa chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ 2.

Han Ga In - Yeon Jung Hoon là 1 trong những cặp đôi quyền lực và đáng ngưỡng mộ nhất tại Kbiz

Nguồn: Sports Chosun