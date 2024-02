Quý tử của “quốc bảo nhan sắc” Han Ga In lần đầu lộ mặt trên truyền hình, visual ra sao mà khiến netizen náo loạn?

Quý tử nhà cặp đôi vàng Han Ga In - Yeon Jung Hoon từ lâu đã nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng châu Á. Trong tập mới nhất của show Europe Outside Your Tent lên sóng vào tối 18/2, cậu bé lần đầu lộ diện trên sóng truyền hình, khiến netizen dậy sóng.

Ở show mới đây, “tường thành nhan sắc Kbiz” Han Ga In bày tỏ sự hào hứng trước chuyến du lịch tới Pháp. Người đẹp sinh năm 1982 cẩn thận chuẩn bị hành lý cho chuyến đi, đồng thời chia sẻ bất ngờ về 2 con: “Các con tôi rất phấn khích khi nhìn thấy những chiếc túi ngủ”. Đúng lúc này, hình ảnh quý tử 5 tuổi nhà Han Ga In đã xuất hiện trên sóng truyền hình. Diện mạo đáng yêu của cậu bé khiến netizen không khỏi thích thú, còn được nhận xét là giống y đúc người mẹ nổi tiếng. Bên cạnh đó, cậu bé cũng thừa hưởng cả những nét đẹp từ ông bố tài tử. Được biết, đây là lần đầu tiên Han Ga In công khai ảnh chính diện của quý tử 5 tuổi.

Quý tử nhà Han Ga In - Yeon Jung Hoon lần đầu lộ diện trên sóng truyền hình. Truyền thông Hàn nhận định cậu bé là bản sao của người mẹ minh tinh

Người đẹp họ Han hào hứng chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen náo loạn, đồng loạt bày tỏ sự phấn khích khi con trai Han Ga In lần đầu lộ ảnh rõ mặt: “Cậu bé đúng là 1 bản sao hoàn hảo của mẹ”, “Ngay từ đầu tôi cũng đoán con Han Ga In đẹp trai rồi, nhưng thực tế còn vượt qua cả những gì tôi tưởng tượng trong đầu”, “Nhìn em bé cứ như người mẫu nhí ý”, “Mới còn nhỏ mà đã đẹp như vậy rồi”, “Giống mẹ y đúc. Hình như bé thứ 2 thường giống mẹ hơn”...

Cách đây 1 năm, Han Ga In gây sốt khi lần đầu hé lộ diện mạo con trai trong lần xuất hiện trên chương trình Day Without Hands: “Con trai giống hệt tôi. Mỗi lần nhìn bé, mẹ tôi lại thấy tuổi thơ của tôi và còn nói rằng mình như được quay về thời quá khứ”.

Trước đó, nữ diễn viên đình đám chia sẻ 1 vài hình ảnh chụp từ phía sau của quý tử

Han Ga In - Yeon Jung Hoon kết hôn hồi năm 2005 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Khi ấy, mỹ nhân họ Han chỉ mới 23 tuổi, đang có tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Tới năm 2015, nữ minh tinh mang thai lần đầu, tuy nhiên, chỉ sau khoảng 8 tuần mang bầu, cô lại không may sảy thai. Sau cú sốc, sang năm 2016, Han Ga In mang thai lần nữa và hạ sinh con gái đầu lòng cùng năm. Tới năm 2019, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon vỡ òa chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ 2.

Han Ga In và tài tử Yeon Jung Hoon có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Nguồn: Allkpop