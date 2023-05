Con gái Han Ga In bộc lộ năng khiếu Hóa học khi mới 7 tuổi

Trong tập mới nhất của show 2 Days & 1 Night (mùa 4) được phát sóng vào tối 7/5, nam tài tử Yeon Jung Hoon (ông xã Han Ga In) đã cùng dàn cast tham gia 1 thử thách bao gồm những câu hỏi trí tuệ. Khi trên màn hình hiện lên 1 câu hỏi về bảng tuần hoàn, Yeon Jung Hoon liền không ngần ngại khoe về con gái: "Con gái tôi thuộc hết các nguyên tố hóa học đó".

Nghe thấy vậy, các thành viên quyết định gọi điện cho con gái Yeon Jung Hoon để… nhận sự trợ giúp từ bé trước những câu hỏi liên quan tới chủ đề Hóa học mà chương trình đưa ra. Ban đầu, Han Ga In là người bắt máy, nữ diễn viên cho biết con gái 7 tuổi mới thuộc gần hết các nguyên tố Hóa học. Rồi cô chuyển máy cho con để bé trả lời những câu hỏi đang làm khó Yeon Jung Hoon và dàn cast của 2 Days & 1 Night.

Với những câu hỏi nằm trong phạm vi hiểu biết của Je Yi (con gái Han Ga In), bé đều dễ dàng vượt qua. Nhưng có 1 câu hỏi rơi trúng vào nguyên tố hóa học mà Je Yi chưa tìm hiểu, cô bé tỏ ra lúng túng và nói với bố tài tử rằng: "Để con tra cứu thông tin giúp bố ạ". Nhưng dù có ấp úng, kiến thức của Je Yi vẫn khiến công chúng phải ngạc nhiên. Mới 7 tuổi đã thuộc gần hết các nguyên tố hóa học, rõ ràng con gái Han Ga In nổi trội, xuất sắc so với nhiều đứa trẻ cùng trang lứa.

Con gái Han Ga In - Yeon Jung Hoon còn nhỏ nhưng đã sớm bộc lộ tố chất đặc biệt

Trước đó, vào hôm 13/3, tờ Sports Chosun cho biết con gái Han Ga In đạt số điểm cao ngất ngưởng trong bài kiểm tra năng khiếu và thuộc top 1% trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc.

Han Ga In - Yeon Jung Hoon chính thức về chung một nhà hồi năm 2005. Tới năm 2015, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời mang thai lần đầu, tuy nhiên, chỉ sau khoảng 8 tuần mang bầu, cô lại không may bị sảy thai. Sau cú sốc, vào năm 2016, Han Ga In mang thai lần nữa và hạ sinh con gái đầu lòng. 3 năm sau đó, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon tiếp tục chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ hai.

Han Ga In - Yeon Jung Hoon kết hôn năm 2005

