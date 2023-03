Ái nữ nhà Han Ga In và thiếu gia Kbiz thuộc top 1% trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc

Cặp đôi Han Ga In - Yeon Jung Hoon có với nhau 2 thiên thần nhỏ (gồm 1 trai, 1 gái). Vì bố mẹ đều là cực phẩm nên 2 bé nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sports Chosun cho biết con gái Han Ga In đạt số điểm cao ngất ngưởng trong bài kiểm tra năng khiếu và thuộc top 1% trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc.

Trong buổi livestream vào hôm 11/3, người hâm mộ đã xin bí quyết nuôi dạy con cái từ "tượng đài nhan sắc" xứ Hàn. Và Han Ga In không ngần ngại tiết lộ, đọc sách chính là chìa khóa giúp con cô giành được điểm số cao. Đồng thời, mỹ nhân sinh năm 1982 còn chia sẻ thêm về thành tích đáng ngưỡng mộ mà con trai cô đạt được trong bài kiểm tra năng khiếu trẻ nhỏ.

Con gái Han Ga In thuộc top 1% trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc

Han Ga In hạnh phúc khi nói về thiên thần nhỏ: "Tôi cũng thấy bài báo khen con gái tôi có tố chất đặc biệt rồi. Gần đây, con trai tôi cũng làm bài kiểm tra năng khiếu trẻ nhỏ. Và kết quả cho thấy bé cũng có tư chất thông minh. Tôi để ý, quan sát đứa con đầu nhiều hơn. Hiện nay tôi khá bận rộn".

"Và tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất nằm ở việc đọc sách. Tôi nghĩ việc mình khuyên 2 con đọc nhiều sách đã giúp ích cho sự phát triển của các bé. Con tôi vừa chơi vừa đọc sách. Ngay cả khi khá mệt mỏi, các bé cũng lôi sách ra đọc. Dường như đọc sách đã trở thành sở thích của các con tôi", nữ diễn viên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái của bản thân.

Nữ diễn viên khuyến khích các con đọc nhiều sách

Cũng trong buổi livestream, nữ thần sắc đẹp còn khiến công chúng tò mò về ngoại hình 2 thiên thần nhỏ khi liên tục ca ngợi các bé: "Con gái tôi giống ông xã, còn bé trai thì giống tôi. 2 bé đáng yêu đến mức tôi muốn khoe mọi khoảnh khắc của con mình. Tôi quay được vô vàn clip dễ thương của tụi nhỏ nhưng rồi lại ngần ngại đăng lên vì sợ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới các bé trong tương lai".



Han Ga In - Yeon Jung Hoon chính thức về chung 1 nhà hồi năm 2005 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Khi ấy, nữ diễn viên chỉ mới 23 tuổi, đang có tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Tới năm 2015, mỹ nhân "Mặt trăng ôm mặt trời" mang thai lần đầu, tuy nhiên, chỉ sau khoảng 8 tuần mang bầu, cô lại không may sảy thai. Sau cú sốc, sang năm 2016, Han Ga In mang thai lần nữa và hạ sinh con gái đầu lòng cùng năm. Tới năm 2019, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon tiếp tục chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ hai.

Han Ga In - Yeon Jung Hoon kết hôn cách đây 18 năm

Bố chồng Han Ga In là cựu diễn viên Yeon Gyu Jin sở hữu khối tài sản đáng nể. Ông có 1 căn biệt thự giá 8 tỷ won (143 tỷ đồng) tại Seongnam, tỉnh Gyeoggi. Căn biệt thự được thiết kế vô cùng cầu kỳ với hồ bơi riêng, phòng tắm hơi, sân vườn, thác nước nhân tạo…

Nguồn: kbizoom