“Tượng đài nhan sắc” Han Ga In hé lộ diện mạo quý tử: Nam thần tương lai là đây chứ đâu

Han Ga In kết hôn với tài tử Yeon Jung Hoon khi còn rất trẻ. Sau hôn lễ, cuộc sống của cặp đôi đình đám thu hút được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Ở tập mới nhất của chương trình Day Without Hands (JTBC) lên sóng hôm 7/3, Han Ga In chia sẻ nhiều thông tin mới về gia đình cô.

Đáng chú ý, Han Ga In lần đầu nói về diện mạo quý tử 4 tuổi: "Con trai giống hệt tôi. Mỗi lần nhìn bé, mẹ tôi lại thấy tuổi thơ của tôi và còn nói rằng mình như được quay về thời quá khứ".

Những chia sẻ từ mỹ nhân đình đám ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng, khiến công chúng muốn được chiêm ngưỡng dung mạo con trai cô. Han Ga In được xếp vào nhóm "tượng đài nhan sắc" tại Kbiz, nên người hâm mộ tin chắc rằng quý tử nhà mỹ nhân Mặt trăng ôm mặt trời sở hữu gương mặt nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa và là 1 soái ca nhí. Khán giả còn kỳ vọng cậu bé trở thành nam thần trong tương lai, gia nhập làng giải trí để tiếp nối thành công của bố mẹ.

Han Ga In xuất hiện trong chương trình Day Without Hands. Ở tuổi 41, nhan sắc nữ diễn viên vẫn trẻ trung, đầy lôi cuốn

Con trai Han Ga In hiện đã 4 tuổi. Qua lời kể của mẹ minh tinh, cậu bé được dự đoán sẽ trở thành nam thần trong tương lai

Han Ga In là một trong những "tượng đài nhan sắc" tại Kbiz. Cô tạo ra vô vàn khoảnh khắc thần thánh trong quá khứ nhờ visual đẳng cấp

Cũng trong chương trình Day Without Hands, Han Ga In cho biết 2 con nhỏ hiện do mẹ đẻ cô chăm sóc. Nữ diễn viên hoàn toàn yên tâm về quyết định của mình, bởi lẽ trong thâm tâm cô luôn tin rằng, sống cùng ông bà sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bé về mặt tinh thần, tình cảm.



Han Ga In - Yeon Jung Hoon chính thức kết hôn hồi năm 2005 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Khi ấy, Han Ga In chỉ mới 23 tuổi, đang có tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Tới năm 2015, nữ minh tinh mang thai lần đầu, tuy nhiên, chỉ sau khoảng 8 tuần mang bầu, cô lại không may sảy thai. Sau cú sốc, sang năm 2016, Han Ga In mang thai lần nữa và hạ sinh con gái đầu lòng cùng năm. Tới năm 2019, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon tiếp tục chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ hai.

Han Ga In và nam tài tử Yeon Jung Hoon kết hôn vào năm 2005

Nguồn: Newsen