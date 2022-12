Cuộc hôn nhân gần 20 năm của "chị đẹp" Han Ga In: Từng bỏ mặc chồng ngay trong đêm tân hôn, ghen tuông với đàn chị vì một nguyên nhân

Nhắc đến những cặp vợ chồng đẹp và hạnh phúc nhất Kbiz, công chúng chắc chắn không quên các cặp như: Kwon Sang Woo - Son Tae Young, Ji Sung - Lee Bo Young, Go So Young - Jang Dong Gun… Đặc biệt, trong đó chính là cặp đôi nhà "chị đẹp" Han Ga In cùng ông xã tài tử Yeon Jung Hoon.

Han Ga In và Yeon Jung Hoon là một trong những cặp đôi kết hôn sớm nhất Kbiz. Bởi lẽ, khi cả hai kết hôn, Han Ga In mới chỉ là nữ diễn viên 23 tuổi vừa vào nghề chưa lâu, còn Yeon Jung Hoon cũng vừa bước sang tuổi 27. Đây là thời điểm hầu như các diễn viên đều tập trung cho việc phát triển sự nghiệp, thay vì tiến vào cuộc sống hôn nhân.

Trở thành "kẻ trộm quốc dân" khi kết hôn với nữ thần

Han Ga In và Yeon Jung Hoon bén duyên từ năm 2003 sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Khăn Tay Vàng. Ngay khi gặp và được làm việc chung với người đẹp, tài tử Yeon Jung Hoon đã chủ động ngỏ ý muốn cả hai hẹn hò.

Chính Yeon Jung Hoon từng tiết lộ rằng, anh đã đem lòng yêu Han Ga In ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Han Ga In nổi tiếng là nữ diễn viên sở hữu nét đẹp tự nhiên cùng mặt mộc đẹp hoàn hảo. Chính vì lẽ đó mà Yeon Jung Hoon luôn sợ mất Han Ga In nên đã nhanh chóng cầu hôn vợ sau khoảng 2 năm hẹn hò.

Han Ga In và Yeon Jung Hoon bén duyên qua bộ phim Khăn Tay Vàng (2003)

Tới năm 2005, khi cả hai tuyên bố kết hôn, công chúng đều cảm thấy bất ngờ. Bởi lẽ, khi ấy Han Ga In vẫn còn rất trẻ, mới bước sang tuổi 23, còn Yeon Jung Hoon cũng chỉ vừa sang tuổi 27 và đang ở trong thời kỳ phát triển sự nghiệp.



Thời điểm cả hai kết hôn, Yeon Jung Hoon còn bị coi là "kẻ trộm quốc dân" khi đã cướp đi "nữ thần" trong lòng công chúng. Bất chấp những điều này, cả hai vẫn cùng nhau xây dựng tổ ấm ngọt ngào suốt gần 20 năm. Sự ngọt ngào và hạnh phúc của cặp đôi chính là điều mong ước đối với nhiều cặp vợ chồng.

Tới năm 2005, cặp đôi dắt tay nhau tiến vào lễ đường

Về phần Han Ga In, sau gần 20 năm chung sống, cô mới tiết lộ về quyết đính kết hôn sớm năm xưa của mình. Theo Han Ga In, có 2 nguyên nhân khiến cô quyết định kết hôn vào thời điểm đó. Đầu tiên chính là sự cạnh tranh khốc liệt của làng giải trí xứ Hàn vào thời điểm đó. Điều này khiến cô kết hôn sớm và rời khỏi cuộc đua. Thứ 2 là liên quan tới tuổi thơ không mấy êm đềm của Han Ga In, khi ngay từ nhỏ cô đã chẳng nhận được sự yêu thương từ bố mình. Khi yêu rồi ra mắt gia đình Yeon Jung Hoon, Han Ga In mới cảm nhận được hơi ấm tình thân.

Sau 17 năm chung sống, cặp đôi đình đám này vẫn vô cùng hạnh phúc

Nữ diễn viên muốn trở thành một phần của gia đình ấy nên đã quyết định kết hôn. Han Ga In cho biết, bản thân cảm thấy được chữa lành khỏi những tổn thương ngày bé khi nhìn ông xã chăm sóc các con. "Điều đó đôi khi làm tôi rơi nước mắt. Anh ấy cho thấy hình ảnh người cha mà tôi vẫn luôn mơ ước dành cho các con mình", Han Ga In tâm sự.



Cuộc sống hôn nhân có như mơ?

Kết hôn vào thời điểm khi hai vợ chồng còn khá trẻ và có cả sự nghiệp ở phía trước nên cặp đôi đều quyết định tạm hoãn việc sinh con. Việc quyết định không có con trong suốt 11 năm đầu hôn nhân đã vô tình khiến Han Ga In đối mặt với loạt tin đồn không hay. Trên mạng liên tục xuất hiện từ khóa về việc Han Ga In vô sinh. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, chính điều này đã khiến cô vô cùng căng thẳng và áp lực.

Han Ga In và Yeon Jung Hoon luôn trao cho nhau ánh mắt ngọt ngào

Tới năm 2015, sau gần 10 năm kết hôn, Han Ga In mang thai lần đầu tiên, cô vô cùng hạnh phúc khi biết tin này. Tuy nhiên, chỉ sau 8 - 9 tuần mang bầu, nữ diễn viên lại không may sảy thai. Sau cú sốc sảy thai, sang năm 2016, Han Ga In mang thai lần nữa bằng phương pháp ống nghiệm. Lần này nữ diễn viên vô cùng cẩn thận, ngay cả trong mỗi bước đi. Han Ga In thậm chí không ra khỏi nhà trong 40 tuần. Cùng năm đó, hai vợ chồng đón con gái đầu lòng. Tới năm 2019, cặp đôi tiếp tục chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ 2.

Tới nay, cả hai đã làm bố mẹ của 2 nhóc tì, một trai và một gái

Trong lần xuất hiện trên chương trình Day Without Hands gần đây, Han Ga In đã hé lộ về đêm tân hôn của mình với chồng. Han Ga In cho biết, thời điểm kết hôn cô đang nhận một bộ phim. "Sau khi ấn định ngày cưới, tôi được mời đóng phim truyền hình và có xin phép đạo diễn trước rằng, tháng 4 tôi sẽ cưới, vậy có ảnh hưởng tới lịch trình không?". Nữ diễn viên nói rằng, lịch trình quay phim khi ấy dày tới mức cô phải quay tới rạng sáng một ngày trước hôn lễ. Cô tới đám cưới của mình chỉ sau khi ngủ được 2 - 3 tiếng.



Người đẹp hài hước chia sẻ rằng, bản thân cô chỉ đến để kết hôn, cảm giác như đang diễn một cảnh đám cưới trong phim. Han Ga In thậm chí còn để chồng lại một mình trong đêm tân hôn vì cô phải quay lại phim trường ngay sáng hôm sau.

Han Ga In từng bỏ lại chồng trong đêm tân hôn vì bận lịch quay phim

Mối tình giữa Han Ga In và chồng không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Giống như đa phần các cặp vợ chồng khác, Han Ga In và Yeon Jung Hoon cũng không ít lần xảy ra cãi vã. Gần đây, Han Ga In có chia sẻ về "cuộc chiến lớn" giữa cô và chồng liên quan tới một đàn chị.

Theo Han Ga In, vào thời điểm trước khi kết hôn, cô cùng Yeon Jung Hoon từng xảy ra mâu thuẫn, vì liên quan tới một đàn chị. Nữ diễn viên cho biết, vào dịp kỷ niệm 100 ngày quen nhau, Yeon Jung Hoon đã rủ một đàn chị thân thiết cùng anh tới cửa hàng trang sức để chọn nhẫn tặng cho cô. Tuy nhiên, Han Ga In đã vô cùng tức giận khi biết điều đó.

Han Ga In từng ghen tuông khi Yeon Jung Hoon nhờ một đàn chị đi cùng để chọn nhẫn kỷ niệm 100 ngày yêu nhau

"Đối phương là một đàn chị và khá thân thiết với chồng tôi. Chồng tôi đã nhờ chị đó đi cùng để chọn nhẫn kỷ niệm 100 ngày hẹn hò, hai người họ đi mua quà cùng nhau, tôi thấy rất tức giận. Tôi biết chị ấy có lòng tốt, nhưng cho dù anh ấy đi một mình và chọn một chiếc nhẫn kỳ lạ cũng không sao hết. Tại sao phải đi cùng nhau chứ, tôi đã nói với anh ấy rằng, bản thân không thích hai người họ gặp nhau", Han Ga In chia sẻ.