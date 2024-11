Coi thường "lời cảnh báo" Chi Dân nhận kết đắng

Ngày 14/11, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, sinh năm 1989), Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, sinh năm 1995) cùng nhiều người khác về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo netizen. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho cái kết buồn của Chi Dân. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Chi Dân phải đối diện với những ồn ào liên quan đến đời sống cá nhân không lành mạnh của mình.

Chi Dân sinh năm 1989 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Theo chia sẻ, bố của Chi Dân là nhạc công, mẹ là ca sĩ.

Chi Dân bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 ở vai trò ca sĩ. Năm 2013, Chi Dân được yêu mến khi liên tục tạo ra các bản hit như Mất trí nhớ, Điều anh biết, Người tôi yêu, 1234…

Không chỉ dừng lại ở khả năng ca hát, Chi Dân còn được biết đến với tài năng trong lĩnh vực sáng tác. Nam ca sĩ này từng gây ấn tượng khi sáng tác ca khúc Anh muốn em sống sao do Bảo Anh thể hiện.

Chi Dân từng là ngôi sao trẻ tài năng của showbiz Việt

Chi Dân từng vinh dự nhận được giải Mai vàng ở hạng mục 10 nghệ sĩ của năm vào năm 2017. Anh cũng góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng MAMA (Mnet Asian Music Awards - Giải thưởng Âm nhạc Châu Á Mnet).

Gần 10 năm hoạt động trong showbiz đã giúp Chi Dân có vị trí đứng mà rất nhiều ca sĩ ngưỡng mộ. Thành công cũng cho Chi Dân cuộc sống sang trọng với những căn hộ cao cấp, xe hơi tiền tỷ.

Trước khi dính lùm xùm, nam ca sĩ là sao nam không ngại chi tiền để có món đồ hiệu đắt đỏ. Chi Dân cũng từng thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng khắp nơi trên thế giới, check-in bay hạng thương gia.

Thế nhưng, giữa hào quang của sự nổi tiếng và xa hoa Chi Dân đã nhiều lần vướng các tin đồn về việc sử dụng chất cấm.

Suốt một thời gian dài người ta không còn thấy Chi Dân ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Fans hâm mộ cho rằng có lẽ anh đang cần thời gian để tìm lại cảm hứng. Giữa sự chờ đợi của mọi người thì tháng 4/2023, trên mạng bất ngờ xuất hiện tin đồn Chi Dân sử dụng chất cấm.

Khi những tin đồn này xuất hiện, fans hâm mộ của Chi Dân đã bày tỏ sự thất vọng đối với nam ca sĩ. Nhiều người quyết định rời đi nhưng vẫn còn không ít người chờ lời giải thích của Chi Dân.

Một thời gian sau, Chi Dân livestream khóc và xin lỗi khán giả và hứa thay đổi: "Tôi xin lỗi những khán giả đã yêu thương và những người đã buồn, thất vọng vì tôi thời gian qua. Tôi xin lỗi người hâm mộ, tất cả đồng nghiệp - những người đã giúp đỡ, từng thương yêu tôi.

Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, thời gian qua, Chi Dân đã sống không đúng với nghề nghiệp, tình cảm mọi người dành cho Chi Dân. Một lần nữa cho Chi Dân xin lỗi".

Sau những giọt nước mắt của Chi Dân, có nhiều người hâm mộ đã quyết định tha thứ và cho nam ca sĩ này con đường trở về cống hiến với âm nhạc.

Hình ảnh mới nhất của Chi Dân tại cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam để điều tra liên quan đến ma túy

Nhưng "ngựa quen đường cũ", Chi Dân bị bắt giữ vì liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Có lẽ lúc này người hâm mộ của Chi Dân đã hết sự kiên nhẫn với thần tượng của mình.

Cái kết này của Chi Dân là hồi chuông cảnh tỉnh về hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng chất cấm, không chỉ đối với bản thân mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh và sự nghiệp của một người nổi tiếng. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống lành mạnh và tuân thủ pháp luật, bất kể người đó có chỗ đứng như thế nào trong xã hội.