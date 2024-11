Căng: Lan Ngọc phản ứng gắt khi bị réo tên vào bê bối của Chi Dân?

Chi Dân bị điều tra liên quan đến ma túy là sự việc gây chấn động showbiz trong những ngày gần đây. Khi bê bối này nổ ra, không chỉ nam ca sĩ mà những người xung quanh anh cũng bị réo gọi. Trong đó, nhiều người bức xúc và phẫn nộ thay khi Lan Ngọc "ngồi yên cũng dính đạn", bị đào lại chuyện từng có thời gian hẹn hò với Chi Dân. Không chỉ thế, mối quan hệ của cô với La Thành, Minh Luân cũng bất ngờ bị khơi lại.

Giữa lúc bị nhiều người réo tên vào những bàn tán tiêu cực, "ngọc nữ" Vbiz có phản ứng gây chú ý vào trưa 12/11. Theo đó, Lan Ngọc đã đăng tải một ảnh khoe visual mới toanh kèm dòng trạng thái: "Gì cũng tui á. Makeup do tui, đồ chọn do tui, chụp hình do tui, tạo dáng do tui, Photoshop do tui, post hình do tui, nghĩ content do tui, hết do tui chưa ta?".

Có thể thấy, trong status này Lan Ngọc không nêu đích danh cụ thể bất kỳ ai hay chia sẻ lên tiếng liên quan đến sự việc nào nhưng cũng khiến cư dân mạng bàn luận rôm rả. Nhiều người cho rằng việc Lan Ngọc liên tục lập lại từ "do tui", nhận hết mọi việc là cách cô đang phản pháo trước những bình luận cho rằng Chi Dân tuột dốc là vì cả hai chia tay. Một số người cũng lên tiếng bênh vực Lan Ngọc, bởi dù không liên quan đến sự việc của Chi Dân nhưng hiện tại cuộc sống cô cũng bị ảnh hưởng lây.

Lan Ngọc được cho là đang phản ứng căng khi bị réo tên vào bê bối của Chi Dân

Nhiều người cũng bất bình về việc Lan Ngọc bị bàn tán tiêu cực, đổ lỗi trong sự việc của Chi Dân

Từ năm 2018, Chi Dân và Lan Ngọc nhiều lần bị soi xuất hiện cùng nhau trong những buổi tụ tập hội bạn, đi du lịch... thậm chí còn lộ hint nghi sống chung nhà. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ lên tiếng xác nhận yêu đương với đối phương. Cho đến cuối năm 2021, Lan Ngọc công bố độc thân, chuyện tình âm thầm trong 3 năm của cả hai cũng toang. Hậu "đứt gánh", cuộc sống Lan Ngọc - Chi Dân có nhiều chuyển biến, suốt thời gian dài không thấy cả hai chạm mặt trong bất kỳ sự kiện nào.

Sau chia tay Lan Ngọc, Chi Dân từng vướng tin đồn hẹn hò Trương Quỳnh Anh. Liên quan đến mối quan hệ này, nam ca sĩ chia sẻ với chúng tôi: "Tôi nghĩ mọi người đẩy thuyền như nào thì cũng không sao cả. Vấn đề là Chi Dân và các nữ diễn viên chỉ là bạn bè, anh em, không bao giờ vượt hơn mức tình bạn". Cũng trong cuộc trò chuyện này, Chi Dân "đánh trống lảng" trước câu hỏi liên quan đến Lan Ngọc: "Có lẽ là tôi không thể nói hết về những tin đồn tình cảm xung quanh mình".

Lan Ngọc từng bị soi hẹn hò Chi Dân, nhưng mối quan hệ này đã kết thúc khoảng 3 năm trước

Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989 tại Kiên Giang. Năm 2013, Chi Dân bất ngờ nổi tiếng sau ca khúc Mất Trí Nhớ . Nhờ bước đệm đó mà nam ca sĩ ngày càng gây chú ý với khán giả. Những sản phẩm được ra mắt sau đó được nhiều người đón nhận và Chi Dân có cho mình lượng fan đông đảo. Một số bài hát để đời của giọng ca sinh năm 1989 có thể kể đến như: Người Tôi Yêu, Điều Anh Biết, Làm Vợ Anh Nhé …

Hồi tháng 3/2023, Chi Dân từng livestream nói: "Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, trong thời gian qua tôi đã sống không đúng với nghề nghiệp cũng như tình cảm của mọi người dành cho tôi. Tôi xin lỗi. Trong lần trở lại này tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều, tôi hứa sẽ thay đổi trở thành con người khác tốt đẹp hơn. Tôi hứa sẽ sống nghiêm túc với nghề, với đời, với khán giả và đặc biệt FC. Hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm để tôi được quay lại lần này".

Trong khi sự nghiệp Lan Ngọc ngày càng thăng hoa thì Chi Dân liên tục dính ồn ào

Tối 9/11/2024, trên MXH xôn xao hình ảnh Chi Dân bị chụp cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Nhiều người đồn đoán nam ca sĩ bị bắt khi sử dụng chất cấm. Ngày 10/11, Công an quận Tân Bình (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan đang điều tra vụ Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, sinh năm 1989) cùng một số người khác nghi liên quan tới ma túy. Theo nguồn tin, ca sĩ Chi Dân bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa chỉ ở quận Tân Bình. Hiện công an đang mở rộng điều tra, chưa cung cấp về kết quả xử lý.

Hiện tại, tài khoản cá nhân của Chi Dân tên Nguyễn Trung Hiếu đã bị khóa, trong khi fanpage với hơn 2,5 triệu người theo dõi vẫn hoạt động bình thường.