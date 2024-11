Lợi thế giúp Thanh Thủy đăng quang là khuyết điểm lớn của Kỳ Duyên?

Chuyện hiếm hoi trong lịch sử nhan sắc Việt, 2 nàng hậu cùng có danh hiệu Hoa hậu Việt Nam xuất phát chinh chiến quốc tế chung 1 ngày. Hoa hậu Việt Nam 2022 - Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất sắc mang chiếc vương miện Miss International đầu tiên về Việt Nam, trong khi đó Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng đang bước vào những ngày cuối của hành trình Miss Universe . Sau chiến thắng của Thanh Thủy, nhiều người bắt đầu đặt cô và Kỳ Duyên lên bàn cân để so sánh. Một trong những điều khiến công chúng quan tâm chính là khả năng ngoại ngữ của Kỳ Duyên so với Thanh Thủy.

Từ khi bắt đầu "mang chuông đánh xứ người", Thanh Thủy đã lan tỏa hình ảnh người con gái Việt dịu dàng, tử tế, và thân thiện. Cô tự tin giới thiệu bản thân là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đến với Miss International trước truyền thông quốc tế, đồng thời thoải mái trò chuyện, kết nối với các đại diện khác bằng tiếng Anh. Trong phần ứng xử tại đêm Chung kết, Thanh Thủy "bắn" tiếng Anh tốt, sử dụng cả những từ vựng "ăn điểm" để trả lời câu hỏi của ban giám khảo, kết thúc bằng câu cảm ơn bằng tiếng Nhật, tiếng Việt. Không thể phủ nhận rằng, ngoài nhan sắc xinh đẹp, sắc vóc gợi cảm, thái độ được đánh giá cao thì trình độ ngoại ngữ tốt đã góp phần không nhỏ vào thành công của Hoa hậu Thanh Thủy trên đấu trường quốc tế.

Trong khi đó, khả năng tiếng Anh là một trong những điều khiến công chúng lo lắng cho Kỳ Duyên. Suốt 3 tuần qua, đại diện Việt Nam chỉ gây ấn tượng vì trang phục, nhan sắc chứ chưa có "cú nhảy vọt" khi thể hiện trình ngoại ngữ. Trong những lần giao tiếp với truyền thông, Kỳ Duyên chỉ sử dụng từ vựng cùng những câu có ngữ pháp vô cùng đơn giản. Đơn cử như khi được một kênh truyền hình phỏng vấn, Kỳ Duyên hơi lúng túng nói: "Hello everyone. Yes. I really love you guys. I like Mexico. I love people in Mexico. I love the Mexican food. Yes. Really delicious". (Tạm dịch: Xin chào tất cả mọi người. Tôi thật sự yêu các bạn. Tôi thích Mexico. Tôi yêu con người ở Mexico. Tôi yêu đồ ăn Mexico. Thật sự rất ngon).

Clip: Hoa hậu Kỳ Duyên lúng túng khi được đài truyền hình phỏng vấn

Thanh Thủy tự tin mỗi lần được truyền thông quốc tế phỏng vấn

Mới đây nhất, khi kêu gọi khán giả ủng hộ và thông báo tặng vé cho người hâm mộ đến xem Bán kết, Chung kết tại Mexico thì Kỳ Duyên bị soi có thái độ lạ. Theo đó, trong một clip kéo dai tầm 35 giây nhưng bị cắt ngắt quãng rất nhiều đoạn. Không chỉ thế, Kỳ Duyên được cho là đang học thuộc lòng để "trả bài" vì biểu cảm không tự nhiên, thoải mái. Netizen còn phát hiện một số từ vựng Kỳ Duyên phát âm sai. Tuy nhiên, ngoài những ý kiến trên thì một bộ phận cư dân mạng có lời khen cho ngữ âm của Kỳ Duyên nghe khá bắt tai. Và đặc biệt, nàng hậu đã cố gắng lắng nghe, tiếp thu góp ý để tiến bộ rõ rệt hơn trước.

Clip: Kỳ Duyên "bắn" tiếng Anh 35 giây nhưng bị soi học thuộc lòng

Netizen tranh cãi trái chiều khi xem clip nói tiếng Anh của Kỳ Duyên

Trước tình thế này, công chúng chờ đợi Kỳ Duyên "tung chiêu", nuốt micro bằng tiếng Anh trong những ngày quan trọng sắp tới. Tuy nhiên, trước khi đến với Miss Universe, khi được hỏi sẽ dùng ngôn ngữ nào để trả lời ứng xử, phỏng vấn kín thì Kỳ Duyên cho biết sẽ nói tiếng Việt, nhờ phiên dịch hỗ trợ. Cô cho biết sẽ tập luyện để dù nói tiếng Việt nhưng các giám khảo quốc tế vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng, thần thái toát ra từ câu trả lời của mình.

Việc đại diện Việt Nam dùng tiếng Việt hay tiếng Anh khi đến đấu trường quốc tế cũng là chủ đề được bàn tán chưa đi đến hồi kết. Trong talk show Featured Talk, Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Thảo Nhi Lê từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về việc Hoa hậu đăng quang có nhất định phải nói trơn tru tiếng Anh hay không. Khi nhận được câu hỏi, Á hậu Thảo Nhi Lê cho rằng tiếng Anh là kỹ năng cần thiết đối với 1 Hoa hậu, đặc biệt là đối với 1 nhan sắc đại diện cho Việt Nam đi thi quốc tế. Theo Thảo Nhi Lê, bước ra đấu trường sắc đẹp quốc tế mà không biết tiếng Anh thì người đó không cách nào có thể truyền cảm hứng, nói lên quan điểm của mình.

"Nếu mình có mục tiêu được thi quốc tế, được đại diện cho Việt Nam, muốn kết nối với thế giới, muốn mang được Việt Nam ra quốc tế thì mình phải biết truyền cảm hứng. Nhưng truyền cảm hứng thế nào khi không có ngôn ngữ, mình không thể truyền đạt bằng ngôn ngữ tay chân suốt ngày được. Mình phải có một vài chữ để tiếp cận, trao đổi với người ta bởi ngôn ngữ là cách để kết nối con người với nhau. Như Nhi, tiếng Việt Nam tôi không giỏi, tôi nói kém hơn rất nhiều cô gái khác nhưng tôi nói ngắn nói gọn để cho người ta hiểu ý của mình và cho cảm xúc vào những lời nói đó, thế là ổn và tiếng Anh cũng thế" , Thảo Nhi Lê chia sẻ.

Thảo Nhi Lê từng thẳng thắn trước mặt Kỳ Duyên: "Truyền cảm hứng thế nào khi không có ngôn ngữ, mình không thể truyền đạt bằng ngôn ngữ tay chân suốt ngày được

Miss Universe 2024 quy tụ gần 130 người đẹp đại diện cho quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là đấu trường nhan sắc hấp dẫn, có chất lượng thí sinh nổi bật và mang tính cạnh tranh rất cao. Miss Universe 2024 diễn ra tại Mexico, bán kết và chung kết của cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 14/11 và 16/11.

Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi, Kỳ Duyên chia sẻ về kỳ vọng ở Miss Universe 2024: "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước đó, nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ rất khó khăn trong quá trình chuẩn bị này. Nhưng hiện tại, tôi có gia đình, có tổ chức Miss Universe Vietnam, rất nhiều khán giả bên cạnh san sẻ. Tôi nghĩ khi đến Mexico để tham gia Miss Universe thì tôi đã là phiên bản tôi nhất của chính mình, hy vọng tôi sẽ mang về thành tích tốt nhất cho Việt Nam".

Khi được hỏi về việc đánh lạc hướng, tung chiêu phút chót tại các cuộc thi nhan sắc, Kỳ Duyên từng thẳng thắn nói với chúng tôi: "Tôi đã hoạt động nhiều năm trong nghề rồi, tôi biết lúc nào mình cần sử dụng chiến thuật. Trong một cuộc thi, nếu không có chiến thuật riêng thì sẽ khó trong việc thể hiện 100% nội lực của mình trước công chúng, ban giám khảo. Tôi thật sự muốn dành sự tập trung cao độ cho đêm chung kết, bản thân tôi hoàn toàn tự tin và tin vào lý tưởng của mình mang đến chương trình, tôi thể hiện hết để cho khán giả thấy khi Kỳ Duyên cố gắng hết sức sẽ như thế nào".

Kỳ Duyên sẽ trả lời bằng tiếng Việt nếu bước vào vòng ứng xử

Trong Chung kết Miss International , ở phần thi quyết định, Thanh Thủy nhận câu hỏi liên quan đến vấn đề giáo dục. Cụ thể, câu hỏi dành cho đại diện Việt Nam là: "Sự phát triển toàn cầu đã tạo nên sức ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống giáo dục ở thế hệ của bạn?

Trước câu hỏi này, Thanh Thủy vô cùng điềm tĩnh. Nàng hậu ban đầu gửi lời chào bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Sau đó bắt đầu trả lời: "Tôi nghĩ vai trò của sự phát triển toàn cầu đối với giáo dục được thể hiện rõ qua thời kỳ chúng ta đối diện với Covid-19. Trong thời gian đó, chúng ta phải cách ly, học tập trực tuyến tại nhà. Sự phát triển toàn cầu giúp chúng ta áp dụng công nghệ vào giáo dục. Tôi hi vọng rằng sinh viên chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để khám phá, học tập thông qua ứng dụng công nghệ, hướng đến mục tiêu SGD-4, đó là giáo dục chất lượng".

Clip: Phần ứng xử xuất sắc bằng tiếng Anh của Hoa hậu Thanh Thủy