Trạng thái bất ổn của An Tây khi nghe lệnh bắt giữ

Ngày 14/11, cơ quan Công an đã khởi tố, bắt Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân, sinh năm 1989), Nguyễn Thị An (người mẫu, diễn viên Andrea Aybar, còn gọi là An Tây, sinh năm 1995), Nguyễn Đỗ Trúc Phương (một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội - Tiktoker, sinh năm 1994) cùng nhiều người khác để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trạng thái lo lắng, bất an của An Tây khi nghe lệnh bắt giữ từ cơ quan chức năng

Theo thông tin được cơ quan chức năng cung cấp, chiều 9/11, công an kiểm tra một căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức, phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, công an xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy.

Hình ảnh của An Tây tại cơ quan công an

Dựa trên các hình ảnh được cơ quan chức năng công bố, An Tây (tên thật Nguyễn Thị An) xuất hiện với trạng thái khá bất ổn. Cô để mặt mộc, đôi mắt sưng đỏ và khá lo lắng.

Andrea Aybar sinh năm 1995 tại Tây Ban Nha, sống tại Việt Nam từ nhỏ. Sở hữu chiều cao nổi trội cùng khuôn mặt xinh đẹp, An Tây bắt đầu bước chân vào làng mẫu từ năm 15 tuổi. Sau đó, An Tây lấn sân hoạt động trong vai trò MC, diễn viên.

Là gương mặt lạ của làng mẫu, An Tây từng được đánh giá là ngôi sao tiềm năng của showbiz Việt. Tuy nhiên, sự nghiệp của An Tây lại lên xuống khá bất ổn vì những lùm xùm đời tư.

Năm 2012, An Tây nhận phải nhiều chỉ trích vì thường xuyên chụp ảnh nội y phản cảm cùng đời sống cá nhân tình cảm khá lộn xộn. Giai đoạn 2012 - 2013, An Tây cũng vướng ồn ào vì các mối tình với diễn viên Baggio, rapper Yanbi. Trong sự nghiệp của mình, An Tây cũng có không ít lần dính tin đồn liên quan tới chất cấm. Tuy nhiên, những tin đồn này đều chưa được làm rõ.

Sau thời gian dài im ắng, 2-3 năm trở lại đây An Tây hoạt động sôi nổi hơn. Nhiều người hi vọng An Tây sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ sau thời gian ồn ào vì đời tư. Thế nhưng, niềm hi vọng của mọi người đã chính thức vụt tắt khi An Tây bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.