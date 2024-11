Đúng 10 năm trước, An Tây vướng nghi vấn nhập viện vì chất cấm

Ngày 10/11, dư luận xôn xao thông tin người mẫu An Tây (Andrea Aybar) bị tạm giữ do nghi liên quan đến ma túy. Khi công an kiểm tra căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức (TP.HCM), phát hiện An Tây cùng một số người có biểu hiện sử dụng ma tuý, qua test nhanh đã cho kết quả dương tính.

Ngay lập tức, từ khóa An Tây và những thông tin liên quan đến nàng mẫu được tìm kiếm rầm rộ trên mạng. Trong đó, câu chuyện cách đây 10 năm của An Tây cũng gây chú ý trở lại.

Người mẫu An Tây

Vào tháng 6/2014, An Tây bất ngờ nhập viện. Cùng lúc này, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nói rằng lý do nàng mẫu nhập viện là vì sử dụng chất cấm, gây hậu quả xấu cho sức khỏe. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền rầm rộ, thu hút nhiều bình luận của cộng đồng mạng.

Khi đó, đại diện công ty quản lý của An Tây cho biết, theo thông tin từ bố đẻ nữ người mẫu, cô nhập viện do viêm ruột và đau dạ dày. Mặt khác, một người bạn của An Tây sau khi đến thăm cô thì nói nữ người mẫu nhập viện do bị kiệt sức. Những thông tin không đồng nhất khiến dân mạng càng đồn đoán, hoang mang hơn.

Sau đó, An Tây đã chính thức lên tiếng về tình hình sức khỏe của mình. Cô đăng lên trang cá nhân: "Sau một buổi sáng nằm viện, nào là siêu âm, nào là X-quang, nào là thử máu, nào là tiêm thuốc… mình mới nhận ra được sức khoẻ quan trọng như thế nào. Từ nay không chủ quan nữa. Sợ tiêm lắm rồi". Một ngày sau, nàng mẫu than vãn: "Mệt lắm rồi", cùng với hình ảnh đang nằm truyền nước trong bệnh viện.

An Tây tên thật là Andrea Aybar, sinh năm 1995, quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ cùng gia đình. Khoảng từ năm 2012 - 2014, An Tây là người mẫu nổi tiếng khi hoạt động thời trang ở miền Bắc và là hot girl được giới trẻ yêu thích bởi vẻ đẹp sexy, thu hút. Sau khi vướng nhiều lùm xùm đời tư, An Tây ít hoạt động showbiz. Những năm gần đây cô hoạt động nhiều trên Tiktok và sở hữu 4,7 triệu người theo dõi.