Han Ga In hé lộ lần bố mẹ chồng giàu có cãi nhau to đến mức ông xã tài tử phải thốt lên 1 câu

Han Ga In và tài tử Yeon Jung Hoon (Phía Đông Vườn Địa Đàng) là một trong những cặp đôi hot nhất tại Kbiz. Mọi động thái từ vợ chồng mỹ nhân sinh năm 1982 luôn được khán giả quan tâm, dõi theo. Và mới đây, trong chương trình Greek Roman Myth: The Private Life of the Gods phát sóng tối 13/4, người đẹp họ Han đã mang tới nhiều thông tin hiếm hoi, chẳng ai ngờ liên quan tới cuộc sống gia đình cô.

Khi cùng các khách mời thảo luận về chủ đề ảnh hưởng của cha mẹ tới con cái, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã chia sẻ về một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình mình. Han Ga In tiết lộ, bố mẹ chồng giàu có từng to tiếng tới mức thành viên trong nhà hoang mang: "Bình thường tôi không thấy bố mẹ chồng to tiếng với nhau. Nhưng có một lần họ đã cãi vã, khiến chồng tôi rất sốc, hốt hoảng nói rằng: ‘Bố mẹ cãi nhau to rồi em ơi’. Tôi thấy các bậc phụ huynh đang nuôi dạy con cái nên chú ý, cẩn trọng, vì chỉ một hành động ngoài ý muốn của chúng ta cũng có thể để lại ấn tượng xấu trong lòng con trẻ".

Han Ga In tiết lộ, bố mẹ chồng từng cãi nhau to, làm cho ông xã thiếu gia một phen sốc nặng

Cũng trong chương trình Greek Roman Myth: The Private Life of the Gods, Han Ga In còn khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ về tương tác đáng yêu giữa cô và con gái. "Tượng đài nhan sắc" bật cười kể lại cuộc trò chuyện vui nhộn của 2 mẹ con: "Khi tôi hỏi con gái rằng mình nên diễn vai gì, con bé hồn nhiên nói: ‘Mẹ từng diễn vai nữ thần rồi nên giờ đóng vai con cú đi ạ’. Lúc đó tôi còn thầm nghĩ trông mình giống cú đến thế sao".



Han Ga In bất ngờ bị con gái so sánh với… con cú

Han Ga In và Yeon Jung Hoon chính thức về chung một nhà hồi năm 2005 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Khi ấy, nữ diễn viên chỉ mới 23 tuổi, đang có tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Tới năm 2015, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời mang thai lần đầu, tuy nhiên, chỉ sau khoảng 8 tuần mang bầu, cô lại không may sảy thai. Sau cú sốc, sang năm 2016, Han Ga In mang thai lần nữa và hạ sinh con gái đầu lòng cùng năm. Tới năm 2019, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon tiếp tục chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ hai.

Han Ga In - Yeon Jung Hoon kết hôn cách đây 18 năm

Bố chồng Han Ga In (cựu diễn viên Yeon Gyu Jin) sở hữu khối tài sản đáng nể. Ông có một căn biệt thự giá 8 tỷ won (145 tỷ đồng) tại Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Căn biệt thự được thiết kế vô cùng cầu kỳ với hồ bơi riêng, phòng tắm hơi, sân vườn, thác nước nhân tạo…

