Chỉ với clip 7 giây, Han Ga In chứng minh nhan sắc “tường thành” khi không trang điểm mắt

Tối 22/2, tờ Sports Chosun đưa tin nữ minh tinh hạng A Han Ga In vừa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội xứ kim chi với clip hậu trường 7 giây chứng minh nhan sắc “tường thành” ở Kbiz. Trong đoạn clip gây bão, mỹ nhân họ Han “flex” thành quả nhan sắc sau khi trang điểm nhẹ nhàng cho buổi chụp hình quảng cáo. Chỉ với 7 giây ngắn ngủi, nữ diễn viên 8X leo thẳng top Naver vào tối 22/2 nhờ màn khoe trọn visual ngọt ngào, quyến rũ cùng góc nghiêng đầy cuốn hút ở tuổi 42.

Đáng chú ý, chuyên gia trang điểm và làm tóc khẳng định Han Ga In không trang điểm mắt trong buổi chụp hình mới đây: “Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, Han Ga In đã bừng sáng. Không cần trang điểm mắt, nữ diễn viên vẫn đầy xinh đẹp và rạng ngời”. Trong khi đó, nhiều khán giả lại chỉ ra minh tinh Mặt trăng ôm mặt trời đã kẻ mắt. Thế nhưng, không ai có thể phủ nhận được rằng dù đã trang điểm hay không kẻ mắt, Han Ga In vẫn tỏa ra sức hút khó cưỡng. Trước đó, cô nhiều lần khiến netizen trầm trồ, xuýt xoa trước gương mặt mộc xinh đẹp, gần như không tỳ vết.

Netizen truyền tay nhau đoạn clip hậu trường 7 giây của Han Ga In

Khán giả dành “cơn mưa” lời khen cho diện mạo tỏa sáng của nữ thần 8X khi trang điểm nhẹ nhàng. Chiêm ngưỡng làn da căng mịn cùng nụ cười trong trẻo, ngọt ngào của Han Ga In, chẳng ai nghĩ cô đang ở ngưỡng U45

Gương mặt hoàn hảo của minh tinh "Mặt trăng ôm mặt trời" cũng tỏa sáng ở góc chụp nghiêng. Mỹ nhân đình đám chứng minh cô vẫn đầy nổi bật ở mọi góc độ dù không chỉnh sửa ảnh

Han Ga In nhiều lần lọt top tìm kiếm nóng nhờ gương mặt mộc trẻ trung, cuốn hút

Trong thời gian qua, Han Ga In liên tục “đốn tim” người hâm mộ với visual xuất chúng. Cách đây không lâu, nữ diễn viên đã gây bão mạng xã hội khi bất ngờ cắt phăng mái tóc. Được biết, đây là lần đầu tiên cô để tóc ngắn sau 15 năm gắn bó với mái tóc dài quen thuộc.

Nữ minh tinh leo thẳng top Naver với màn khoe ngũ quan hài hòa, sắc nét khi để tóc ngắn

Trong gần như cả sự nghiệp, cô trung thành với mái tóc dài bồng bềnh

Han Ga In chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2002. Chỉ mất đúng 1 năm, người đẹp vụt sáng chỉ sau 1 đêm nhờ tác phẩm Khăn tay vàng. Thời gian sau đó, cô vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc và trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai chính trong loạt phim đình đám như Nhân viên siêu hạng, Ma nữ Yoo Hee, Mặt trăng ôm mặt trời... Bên cạnh sự nghiệp thành công, Han Ga In còn khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân viên mãn bên tài tử nổi tiếng Yeon Jung Hoon.

Nữ diễn viên duy trì vị thế sao hạng A ở Kbiz trong suốt hơn 15 năm qua

