Nữ thần công sở hot nhất phim Việt giờ vàng hiện tại: Mặc đẹp không trượt phát nào, biến phim trường thành sàn diễn thời trang

Vũ Thu Hoài (sinh năm 1990) được biết đến với vai trò MC, diễn viên truyền hình VFC và đồng thời là một doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh. Cô để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Ghét thì yêu thôi, Nhà trọ Balanha …

Sau một thời gian vắng bóng màn ảnh, Thu Hoài mới đây đã trở lại đầy ấn tượng trong vai Mỹ Linh của phim Bước chân vào đời . Nhân vật của cô nổi bật nhờ hình ảnh sang trọng, gu thời trang công sở tinh tế, diện set đồ nào cũng toát lên vẻ chỉn chu và cuốn hút. Trên trang TikTok cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ về các cảnh quay của mình trong phim, và mỗi lần như vậy, hội chị em đều tấp nập xin thông tin các món trang phục mà cô diện.

Mới đây, đoạn clip Thu Hoài đăng tải nhanh chóng thu hút hơn 200.000 lượt xem, các chị em tấp nập hỏi xin thông tin set đồ công sở mà cô diện. Bộ blazer phối cùng chân váy ngắn tông trắng, thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, thời thượng, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Style công sở của Thu Hoài trong phim gần như không có điểm chê, mỗi set đồ đều toát lên vẻ chỉn chu và cuốn hút. Cô khéo léo kết hợp áo blazer cùng quần suông tối màu, layer thêm áo mỏng bên trong tạo nên tổng thể thanh lịch, sành điệu. Ngay cả khi diện nguyên "cây đen", Thu Hoài vẫn ghi điểm với vẻ đẹp sang trọng, tinh tế

Dễ nhận ra Thu Hoài khá ưu ái những set váy áo đồng bộ. Chẳng hạn như combo áo tweed phối chân váy trắng không chỉ giúp cô lên đồ nhanh gọn mà còn mang đến tổng thể trẻ trung, đúng chuẩn vibe công sở. Kiểu outfit này cũng linh hoạt, diện đi chơi hay đi tiệc đều nịnh mắt và dễ ghi điểm

Trong một outfit khác, Thu Hoài chọn thiết kế áo cổ V, vẫn là set đồ đồng bộ quen thuộc, nhanh gọn mà giữ được vẻ sang trọng. Để hoàn thiện tổng thể, Thu Hoài thường ưu tiên giày cao gót, vừa giúp tôn dáng hiệu quả, vừa mang đến diện mạo thanh lịch, chuyên nghiệp

Sơ mi là item “ruột” của dân công sở nên Thu Hoài cũng không thể bỏ qua món đồ này. Cô khéo kết hợp sơ mi cùng chân váy, nhấn thêm thắt lưng ở eo để tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, giúp tổng thể trông gọn gàng và tôn dáng hơn

Gợi ý mặc đẹp cho hội công sở

Nếu ưng style của Thu Hoài trong phim, chị em có thể bắt đầu bằng việc bổ sung vào tủ đồ những set váy áo đồng bộ để việc lên đồ mỗi sáng vừa nhanh gọn vừa đảm bảo sự chỉn chu. Bên cạnh đó, những item kinh điển như blazer hay quần suông cũng là lựa chọn đáng đầu tư vì dễ phối, khó lỗi mốt. Dưới đây là một vài gợi ý mặc đẹp "bất bại", linh hoạt diện trong nhiều hoàn cảnh.



