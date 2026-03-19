Mua hoa về cắm, đừng bao giờ đặt ở vị trí này trong nhà

Nhà báo người Anh Katherine Mcphillips (chuyên về chăm sóc nhà cửa) mới đây chia sẻ về các mẹo cắm hoa giúp hoa tươi lâu hơn, trong đó có một vị trí cần tránh đặt bình hoa trong nhà.

Trên báo Express, Katherine cho biết không có món quà nào tuyệt vời hơn hoa trong những dịp đặc biệt. Ngoài ra, hoa cũng có thể được mua để làm sáng không gian và khiến ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn vào mùa xuân. Tuy nhiên, hoa tươi cắt cành thường không giữ được lâu, và thật khó chịu khi bỏ ra nhiều tiền mua một bó hoa nhưng chỉ vài ngày sau đã héo.

Katherine kể: “Mẹ tôi rất thích hoa màu vàng vào thời điểm này trong năm, và nhân dịp Ngày của Mẹ (ngày 10/5 sắp tới), tôi đã tìm hiểu xem có cách nào giúp những bó hoa mua ở siêu thị giữ được lâu nhất có thể không. Tôi phát hiện ra rằng bạn không cần mua phân bón đắt tiền hay làm điều gì phức tạp, vì cách tốt nhất để ngăn hoa nhanh tàn là dành 10 giây để di chuyển bình hoa ra khỏi bậu cửa sổ.”

“Điều này có vẻ kỳ lạ vì cây trồng trong nhà cần ánh sáng để sống, và nhiều người nghĩ hoa cắt cành cũng cần được chăm sóc tương tự để nở lâu nhất có thể.”

Tại sao không nên đặt bình hoa ngay sát cửa sổ?

Hoa cắt cành cần một ít ánh sáng nhưng lại rất nhạy cảm với nhiệt, và đặt chúng trên bậu cửa sổ sẽ khiến chúng khô nhanh hơn nhiều.

Katherine giải thích: “Nhiệt độ cao làm nước trong cánh hoa và thân bốc hơi nhanh hơn, và vì hoa cắt cành không có rễ nên không thể bù lại lượng nước đã mất như cây trồng trong chậu. Ánh nắng cũng có thể làm cháy hoa và làm ấm nước trong bình, khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng. Vi khuẩn thường xuất hiện ở chỗ thân bị cắt, và khi quá nhiều sẽ cản trở khả năng hút nước của hoa, khiến chúng nhanh héo.”

Katherine cho rằng không nên đặt bình hoa sát cửa sổ. (Ảnh: Katherine Mcphillips)

Cách giúp bình hoa tươi lâu hơn

Katherine tiết lộ: “Trong tuần qua, tôi đã thử nghiệm với một số bó hoa giá rẻ mua ở siêu thị để đảm bảo rằng những bó hoa mua cho mẹ có thể giữ được lâu. Tôi nhận ra rằng tốt nhất nên đặt bình hoa ở gần cửa sổ nhưng không sát kính, để hoa vẫn nhận được ánh sáng mà không bị ảnh hưởng bởi nhiệt từ kính.”

“Ngoài ra, nên đặt hoa ở những phòng có cửa sổ hướng Bắc hoặc Đông, vì chúng nhận được ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ hơn so với ánh nắng gay gắt buổi chiều. Tôi đặt một bình hoa trên bàn bếp, vừa gần cửa sổ vừa gần bồn rửa, rất tiện để kiểm tra và thêm nước khi cần.”

Bình hoa trên bàn bếp của Katherine (Ảnh: Katherine Mcphillips)



“Cũng cần lưu ý rằng nếu đặt hoa hoặc cây trong bếp, bạn nên để chúng xa rổ trái cây. Trái cây giải phóng một loại khí vô hình giúp chín nhanh hơn, làm tăng hương vị, nhưng chất này cũng có thể ảnh hưởng đến cây, khiến chúng nhanh héo.”

Nữ nhà báo cũng khuyên không nên đặt bình hoa cạnh rổ trái cây. (Ảnh: Katherine Mcphillips)

“Nếu muốn giữ hoa tươi lâu, hãy đặt chúng ở nơi mát mẻ trong nhà, vì nhiệt độ cao sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và làm mất nước nhanh hơn. Tôi đã di chuyển bình hoa mỗi khi nấu ăn và đặt nó vào một góc phòng khách, và sau một tuần chúng vẫn tươi như ngày tôi mua.”

“Tôi cũng thay nước hai ngày một lần để giữ bình sạch nhất có thể. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc đặt hoa ở đúng vị trí trong nhà chính là yếu tố quan trọng giúp chúng luôn tươi, và tôi hy vọng những bó hoa mua cho Ngày của Mẹ cũng sẽ giữ được lâu như vậy.”



