Chai sữa tắm 13 in 1 đang viral: Thực hư món đồ mọi người đàn ông đều cần?

Hình ảnh chai “Alberto VO5 Men 13 in 1” với dòng chữ “Legendary bathroom find” đang viral cực mạnh khiến không ít người cười bò vì nó đúng với nhu cầu thực tế của hội anh em đến lạ, tất cả trong một thế là xong.

Danh sách công dụng khiến ai nhìn cũng phải “lác mắt” không chỉ dừng lại ở các chức năng chăm sóc cá nhân như dầu gội, dầu xả hay sữa tắm, mà còn bao gồm cả kem đánh răng, nước súc miệng, lăn khử mùi, thậm chí là bơ đậu phộng, sữa hay cả nước thể thao Gatorade.

Hình ảnh chế nhưng khiến hội anh em khá tâm đắc.

Trong thực tế, Alberto VO5 là một thương hiệu có thật, ra đời từ năm 1955 tại Mỹ, ban đầu nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc tóc chứa “Vitamin Oil”. Trong nhiều năm, VO5 phát triển các dòng dầu gội, dầu xả giá phổ thông và từng tung ra các sản phẩm dành cho nam theo hướng đa năng như 2-in-1 hoặc 3-in-1, kết hợp gội - xả - tắm trong một chai.

Chân dung chai dầu gội, dầu xả, sữa tắm phiên bản đời thật.

Hình ảnh lan truyền này không rõ là sản phẩm của bàn tay phù phép từ cư dân mạng hay một pha làm truyền thông từ nhãn hàng. Nhưng dù xuất phát từ đâu, nó lại phản ánh rất trúng tâm lý nam giới thích sự tối giản, muốn rút gọn toàn bộ quy trình chăm sóc cá nhân về mức… tối thiểu có thể. Một chai dùng được càng nhiều việc càng tốt, miễn là nhanh, gọn và không cần phải nhớ hôm nay mình đang dùng loại nào cho tóc, loại nào cho da.

Các sản phẩm 2 in 1 hay 3 in 1 hay thậm chí 4 in 1 với nam giới rất phổ biến nhưng nếu anh em thực sự mong muốn một sản phẩm 6 in 1 hay 7 in 1, nhiều khả năng đó không phải là bước tiến marketing, mà là bước tiến… khoa học. Khi đó, có thể các phòng thí nghiệm sẽ phải tìm ra một hệ hoạt chất hoàn toàn mới, đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều môi trường sử dụng khác nhau mà không phá vỡ cân bằng hóa học của sản phẩm.

Trong lúc chờ các nhà khoa học và có thể cả phòng marketing tìm ra công thức “13 in 1” đúng nghĩa, lựa chọn thực tế hơn cho anh em vẫn là các sản phẩm đa năng khác như: Sữa tắm 4 in 1 Le Petit Marseillais: tắm - gội - dưỡng ẩm - sữa rửa mặt; Tắm gội sạch gàu 3 in 1 Xmen Everest Coffee & Aqua Sport; Sữa tắm gội nam hương nước hoa 3 in 1 RHYS MAN Rhys Legend... Tuy chưa đến mức vạn năng, nhưng các sản phẩm ít nhất đảm bảo cho bạn sạch sẽ, dễ chịu và không biến phòng tắm thành một hệ sinh thái chai lọ phức tạp.