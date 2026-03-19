5 loại trái cây đặc sản miền Tây, cả nước hiếm nơi tìm thấy

Miền Tây Nam Bộ không chỉ nổi tiếng với sông nước hiền hòa, con người chân chất mà còn là “vựa trái cây” phong phú với vô vàn loại quả dân dã nhưng mang hương vị rất riêng. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như xoài, sầu riêng hay chôm chôm, vùng đất này còn có nhiều loại trái cây đặc sản ít nơi có, gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người. Dưới đây là 5 loại trái cây miền Tây vừa lạ vừa quen, từng khiến không ít người thương nhớ ngay từ lần đầu thưởng thức. Nếu muốn thưởng thức, bạn có thể tìm mua tại các khu chợ địa phương, vườn trái cây miền Tây hoặc các sàn thương mại điện tử chuyên bán đặc sản vùng miền.

Trái bình bát

Bình bát là loại quả mọc nhiều ở vùng sông nước, đặc biệt là ven bờ kênh rạch. Quả khi chín có màu vàng nhạt, phần thịt mềm, thơm nhẹ và vị ngọt xen chút chua rất đặc trưng. Người miền Tây thường ăn bình bát bằng cách dằm với đường, thêm chút đá lạnh, tạo thành món ăn giải nhiệt cực kỳ hấp dẫn trong những ngày nắng nóng.

Ngoài ra, bình bát còn được dùng để nấu canh chua hoặc làm sinh tố. Dù vẻ ngoài không quá bắt mắt, nhưng hương vị béo nhẹ, thơm mộc mạc của loại quả này lại khiến nhiều người ăn một lần là nhớ mãi.

Trái trâm

Trái trâm có hình dáng nhỏ, khi chín chuyển sang màu tím đậm gần như đen, nhìn khá giống quả sim. Đây là loại quả gắn liền với tuổi thơ của nhiều người miền Tây, thường xuất hiện vào mùa hè. Khi ăn, trái trâm có vị chua nhẹ, hơi chát nhưng càng ăn càng thấy cuốn.

Điểm thú vị là loại quả này thường được chấm muối ớt để tăng hương vị. Dù không phải là loại trái cây ngọt ngào dễ ăn, nhưng chính vị chua chát đặc trưng lại tạo nên sức hút riêng, khiến ai từng thử qua đều khó quên.

Trái thốt nốt

Thốt nốt là loại cây đặc trưng của vùng An Giang. Phần trái có lớp vỏ cứng, bên trong là những múi trắng trong, mềm và mát. Khi ăn, thốt nốt có vị ngọt thanh, giòn nhẹ và rất dễ chịu.

Không chỉ ăn tươi, thốt nốt còn được chế biến thành nhiều món hấp dẫn như chè thốt nốt, nước thốt nốt hay đường thốt nốt. Đặc biệt, nước thốt nốt tươi có vị ngọt dịu, thơm nhẹ, là thức uống giải nhiệt được nhiều người yêu thích khi ghé miền Tây.

Trái cà na

Cà na là loại quả quen thuộc ở miền Tây, thường mọc hoang hoặc được trồng trong vườn nhà. Quả có màu xanh, vị chua chát khi còn sống nhưng khi được chế biến lại trở thành món ăn vặt “gây nghiện”.

Người miền Tây thường ngâm cà na với đường, muối hoặc làm mứt. Sau khi ngâm, cà na có vị chua ngọt hài hòa, giòn sần sật, rất bắt miệng. Đây cũng là món ăn vặt gắn liền với ký ức học trò của nhiều người, đặc biệt là những buổi tụ tập sau giờ học.

Trái chùm ruột

Chùm ruột là loại quả nhỏ, mọc thành từng chùm, có màu xanh nhạt. Khi ăn tươi, quả có vị chua gắt, nhưng khi chế biến lại trở thành nhiều món ngon hấp dẫn. Phổ biến nhất là chùm ruột ngâm đường, rim hoặc làm mứt.

Sau khi được sơ chế và ngâm, chùm ruột có vị chua ngọt đậm đà, dẻo và rất dễ ăn. Không chỉ là món ăn vặt, chùm ruột còn thường được dùng làm nguyên liệu trong các món giải khát, mang lại cảm giác tươi mới, kích thích vị giác.