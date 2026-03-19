Nữ phụ hot nhất xứ Hàn: Cứ lên phim là đẹp át nữ chính, hào quang sang chảnh dẫu chỉ diện áo sơ mi tối giản

Không phải ngẫu nhiên mà Jung Eun Chae được gọi là “nữ phụ hot nhất xứ Hàn” mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỹ nhân sinh năm 1986 gây ấn tượng mạnh qua loạt tác phẩm như The King: Eternal Monarch hay Anna , nơi cô thường đảm nhận những vai diễn có chiều sâu và khí chất lạnh lùng, quyền lực. Dù không phải nữ chính, Jung Eun Chae vẫn nhiều lần trở thành tâm điểm nhờ visual sắc sảo và thần thái “át vía” bạn diễn.

Trên phim, cô gắn liền với hình ảnh sang trọng, thường xuyên diện những bộ trang phục cầu kỳ, tôn lên vẻ đẹp quý phái và đầy quyền lực. Thế nhưng ngoài đời, phong cách của Jung Eun Chae lại tiết chế hơn rất nhiều. Cô ưu tiên những item basic, bảng màu trung tính và cách phối đồ tối giản, nhưng vẫn giữ trọn khí chất sang chảnh rất riêng.

Đặc biệt, những lần diện áo sơ mi tối giản trong đời thường lại càng cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế của nữ diễn viên. Không cần lên đồ lồng lộn, chỉ với một chiếc sơ mi đơn giản, cô vẫn đủ sức tạo nên tổng thể thanh lịch, cuốn hút. Đây cũng là kiểu outfit mà chị em hoàn toàn có thể tham khảo để nâng tầm phong cách hằng ngày một cách dễ dàng.

Chỉ với áo sơ mi lụa tông sáng kết hợp quần tối màu, Jung Eun Chae vẫn toát lên vẻ sang trọng rất “đắt giá” mà không cần bất kỳ chi tiết cầu kỳ nào. Chính sự tối giản này lại càng làm nổi bật thần thái thanh lịch, thứ khiến cô luôn khác biệt ngay cả trong những outfit đời thường.

Vẫn là sơ mi nhưng lần này mang vibe đời thường đúng nghĩa của Jung Eun Chae: nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn rất “có gu”. Kiểu sơ mi kẻ mảnh phối cùng jeans xanh và túi da lộn tạo cảm giác vừa gần gũi vừa tinh tế, không hề cầu kỳ mà vẫn cuốn hút. Chính cách mix đồ tưởng như đơn giản này lại càng tôn lên nét thanh lịch rất riêng của cô.

Combo sơ mi trắng + jeans đúng là “bài tủ” nhưng lên người Jung Eun Chae lại có gì đó rất khác. Vẫn là công thức quen thuộc, nhưng cách cô chọn form rộng, phối thêm túi lưới và giày tối màu khiến tổng thể vừa phóng khoáng vừa tinh tế. Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng càng nhìn lại càng thấy có gu - đúng kiểu sang mà không cần cố.

Ngắm Jung Eun Chae diện sơ mi mà muốn sắm thêm 1001 chiếc tương tự, mà mẫu sơ mi xanh nhạt này cũng chẳng ngoại lệ. Ở đây, Jung Eun Chae đã ết hợp cùng jeans xanh tạo nên tổng thể vừa thanh thoát vừa hiện đại, trẻ trung. Ngồi giữa nắng nhẹ như vậy thôi mà cũng đủ thành một khung hình “chill” đúng chuẩn nàng thơ rồi.

Sơ mi phối cùng quần âu cùng tông màu xám mà Jung Eun Chae diện chính là gợi ý lý tưởng cho các cô nàng công sở theo đuổi style thanh lịch, sang chảnh. Cách phối tối giản nhưng cực kỳ “ăn điểm”, vừa gọn gàng lại tôn lên thần thái chuyên nghiệp mà không hề bị cứng nhắc.



