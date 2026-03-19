Nữ phụ hot nhất xứ Hàn: Cứ lên phim là đẹp át nữ chính, hào quang sang chảnh dẫu chỉ diện áo sơ mi tối giản

Không phải ngẫu nhiên mà Jung Eun Chae được gọi là “nữ phụ hot nhất xứ Hàn” mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỹ nhân sinh năm 1986 gây ấn tượng mạnh qua loạt tác phẩm như The King: Eternal Monarch hay Anna , nơi cô thường đảm nhận những vai diễn có chiều sâu và khí chất lạnh lùng, quyền lực. Dù không phải nữ chính, Jung Eun Chae vẫn nhiều lần trở thành tâm điểm nhờ visual sắc sảo và thần thái “át vía” bạn diễn.
Trên phim, cô gắn liền với hình ảnh sang trọng, thường xuyên diện những bộ trang phục cầu kỳ, tôn lên vẻ đẹp quý phái và đầy quyền lực. Thế nhưng ngoài đời, phong cách của Jung Eun Chae lại tiết chế hơn rất nhiều. Cô ưu tiên những item basic, bảng màu trung tính và cách phối đồ tối giản, nhưng vẫn giữ trọn khí chất sang chảnh rất riêng.
Đặc biệt, những lần diện áo sơ mi tối giản trong đời thường lại càng cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế của nữ diễn viên. Không cần lên đồ lồng lộn, chỉ với một chiếc sơ mi đơn giản, cô vẫn đủ sức tạo nên tổng thể thanh lịch, cuốn hút. Đây cũng là kiểu outfit mà chị em hoàn toàn có thể tham khảo để nâng tầm phong cách hằng ngày một cách dễ dàng.