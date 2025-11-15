Nữ KOL nổi tiếng tử vong bí ẩn sau 2 ngày tổ chức tiệc sinh nhật

Yasmim Ângela Feitosa de Souza đã qua đời vào ngày 10 tháng 11, hai ngày sau sinh nhật cô.

Mẹ của Feitosa de Souza chia sẻ với hãng tin G1 của Brazil rằng influencer này bị bệnh bí ẩn và mất đột ngột chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng ở Petrolina.

Gia đình nghi ngờ cái chết của cô có thể liên quan đến việc cô đã uống hết một chai rượu whisky cùng hai người bạn trong đêm sinh nhật và qua đời sau đó 2 ngày.

Yasmim Ângela Feitosa de Souza, 26 tuổi, qua đời hai ngày sau sinh nhật lần thứ 26. Cô thường đăng ảnh đời thường, tận hưởng cuộc sống trên MXH

"Họ đã uống vào đêm đó và vào ngày hôm sau, bạn trai của con gái tôi thức dậy cũng cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, con gái tôi vẫn vui vẻ suốt cả ngày, chơi đùa với mọi người. Con bé đi chợ với tôi, chúng tôi cùng đi mua sắm thực phẩm, rồi đi ăn trưa bên ngoài. Đến tối thì con bé bắt đầu cảm thấy không ổn. Và rồi tôi đã không thể cứu được con gái mình", người mẹ đau khổ chia sẻ với hãng tin.

Hiện chưa rõ liệu loại rượu mà nhóm ba người này tiêu thụ là rượu tự nấu hay bị pha tạp chất khác. Mẹ của Feitosa de Souza cho biết họ đã uống tổng cộng khoảng 1,5 lít và phần còn lại của chai rượu đang được đưa đi phân tích.

Bệnh viện Đại học Univasf, nằm ở Petrolina, xác nhận họ đã tiếp nhận một bệnh nhân vào ngày 12 tháng 11 với báo cáo về ngộ độc methanol. Hiện không rõ liệu hai người bạn của Feitosa de Souza có bị ốm sau bữa tiệc sinh nhật hay không.

Vào đầu tháng 10, ba người đã tử vong và hơn 200 người phải nhập viện trong một đợt ngộ độc methanol hàng loạt bắt nguồn từ rượu lậu được bán khắp Brazil, với phần lớn các trường hợp liên quan đến các quán bar ở São Paulo.

Feitosa de Souza là một người ảnh hưởng nổi tiếng với 23.000 người theo dõi trên Instagram. Cô nổi tiếng với các nội dung về phong cách sống, trong đó các video nấu ăn thường thu hút nhiều lượt xem nhất.

Cô cũng đăng tải các tiểu phẩm hài hợp tác với những người ảnh hưởng khác và nhiều bức ảnh thời trang với nhiều bức có sự xuất hiện của bạn trai lâu năm. Bài đăng cuối cùng của cô, được chia sẻ vào ngày 5 tháng 11, là một bản ghi màn hình các tin nhắn giữa cô và bạn trai. Hai người vừa đính hôn gần đây.

"Tình yêu của em, hôm nay trái tim em tràn ngập lòng biết ơn và niềm vui. Chiếc nhẫn này không chỉ là một biểu tượng; nó là sự phản ánh của mọi thứ chúng ta đã trải qua, tình yêu chúng ta đã xây dựng và những giấc mơ chúng ta đang cùng nhau hiện thực hóa", cô bày tỏ trong một bài đăng ngày 18 tháng 10 khoe chiếc hộp đựng nhẫn kim cương.

Feitosa de Souza sẽ được an táng tại một nghĩa trang gần nhà vào ngày 13 tháng 11.

Nguồn: NYPost