Phát hiện 5 người nằm bất động trong căn nhà khóa trái cửa

Trong một vụ việc đau lòng gây chấn động khắp khu vực, thi thể của một người đàn ông, vợ và 3 đứa con của họ đã được phát hiện trong một căn phòng khóa kín ở làng Kailashpur Majra Manihar Tara, thuộc khu vực đồn cảnh sát Ikauna, Ấn Độ, vào sáng 14/11.

Theo cảnh sát, danh tính nạn nhân được xác định là Roz Ali (tức Rafiq), vợ anh ta là Shahnaz, và các con là Tabassum, Moin và Gulnaz.

Người đàn ông, người vợ 30 tuổi, cùng 3 người con đã trở về làng cách đây 5 ngày từ Mumbai.

Cảnh sát nghi ngờ người đàn ông sát hại vợ và 3 đứa con trước khi tự tử.

Khoảng 8h sáng ngày 14/11, khi mẹ kế của người đàn ông đến nhà họ, cách đó chưa đầy 100 mét, bà gõ cửa liên tục nhưng không thấy ai trả lời. Một người hàng xóm xác nhận không có ai ra khỏi nhà kể từ sáng, cảnh sát cho biết.

Sau đó, bà gọi con gái, cô dùng sức mở cửa sổ nhìn vào trong thì thấy cả 5 người nằm bất động. Vợ và con của người đàn ông nằm trên giường, còn anh ta tử vong trong tử thế treo cổ. Cánh cửa sau đó được dân làng phá vỡ.

Các đội cảnh sát, bao gồm cả đội chó nghiệp vụ và các chuyên gia pháp y, đã có mặt ngay sau khi nhận được tin báo. Bằng chứng đã được thu thập từ căn phòng, được cho là không có dấu hiệu đột nhập. Một số quần áo bị vứt lung tung, nhưng không có xáo trộn lớn nào được ghi nhận.

Cảnh sát trưởng Rahul Bhati cho biết, gia đình này sống ở Mumbai và vừa trở về nhà vài ngày trước để tham dự hội chợ Kartik Purnima. Ông nói thêm rằng người đàn ông làm thợ lát gạch ở Mumbai. Cảnh sát nói rằng, vợ chồng và các con ngủ chung phòng và được phát hiện đã tử vong, người đàn ông này bị cáo buộc đã sát hại vợ con trước khi tự tử.

Ông cho biết thêm rằng các thi thể đã được gửi đi để khám nghiệm tử thi.