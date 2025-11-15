Phát hiện 5,2 tỷ đồng tiền mặt trên chiếc xe ô tô khả nghi

Cảnh sát thành phố Fatehabad, Ấn Độ, hôm 12/11 tuyên bố đã thu giữ khoảng 1,75 crore rupee (gần 5,2 tỷ đồng) tiền mặt từ một chiếc ô tô trong quá trình kiểm tra dọc theo đường Ratia.

Theo thanh tra Surendra, sĩ quan đồn cảnh sát thành phố Fatehabad, đội đã nhận được tin báo rằng một số cá nhân có khả năng sẽ đi qua khu vực này và mang theo một lượng lớn tiền mặt. Dựa trên thông tin này, cảnh sát đã lập chốt và chặn một chiếc xe khả nghi.

Cảnh sát cho biết những người trên xe đang bị thẩm vấn về số tiền thu hồi được. Chiếc xe được cho là đang trên đường từ Ratia đến Sirsa.

Số tiền mặt trên chiếc xe ô tô bị thu giữ.

Cơ quan chức năng cũng đang phối hợp với các cơ quan khác để tiếp tục điều tra manh mối được phát hiện trong quá trình điều tra sơ bộ.

Theo nguồn tin, những người đi trên xe khẳng định số tiền này thuộc về một doanh nghiệp xay xát gạo và là một phần của các giao dịch thương mại thông thường. Họ đã được yêu cầu xuất trình các tài liệu chứng minh trong vòng hai ngày để chứng minh cho lời khai của mình. Cảnh sát trưởng Fatehabad Siddhant Jain cho biết hành động này là một phần của việc tăng cường cảnh giác trong quận.

Trước đó, cảnh sát ở Rohtak đã thu hồi được khoảng 1 crore rupee (2,9 tỷ đồng) tiền mặt từ một chiếc taxi đăng ký tại Delhi trong một cuộc kiểm tra định kỳ vào 11/11.