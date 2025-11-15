Con gà chọi được trả 2,8 tỷ đồng, người đàn ông từ chối bán

Ông Rakchat Rattanawichai, hay Golf, 41 tuổi, người dân Tambon Isan, huyện Mueang, tỉnh Buriram, Thái Lan, một cựu công nhân nhà máy ở tỉnh Prachinburi, đã chuyển sang kinh doanh gà chọi vì yêu thích chúng từ nhỏ.

Hiện ông là chủ sở hữu của một trang trại gà chọi trị giá hàng triệu baht. Suam Kai Chon K. Phet Burapha Farm, một trung tâm nuôi gà chọi trị giá hàng triệu baht đã hoạt động được khoảng 7 năm. Ông kiếm được hàng trăm nghìn baht mỗi tháng từ việc nhân giống gà chọi, một sự khác biệt đáng kể so với thời còn là công nhân nhà máy với mức lương hàng chục nghìn baht mỗi tháng. Hiện ông có 200 con gà chọi cái và bốn con gà chọi đực.

Jao Yea Thaweesap được trả 2,8 tỷ đồng nhưng người chủ vẫn từ chối bán.

Nhưng điều tạo nên danh tiếng và nguồn thu nhập chính cho trang trại là Jao Yea Thaweesap. Chú gà chọi này đã giành chức vô địch từ các trận đá gà tại các trường đấu nổi tiếng cấp quốc gia ở các tỉnh khác nhau.

Sau đó, họ đã thông báo tìm đối thủ để tạo thêm sự thú vị cho đấu trường gà chọi, với mức cược từ 20 triệu baht trở lên. Tuy nhiên, không ai dám đưa gà ra đấu với Jao Yea Thaweesap. Có người đề nghị mua Jao Yea Thaweesap với giá 3,5 triệu baht (2,8 tỷ đồng) nhưng trang trại không bán và quyết định để nó làm gà giống của trang trại.

Họ thông báo mở phối giống cho 100 gà mái đầu tiên, và những người trong giới gà chọi đã liên hệ chuyển tiền đặt cọc để đưa gà mái đến phối giống với Jao Yea Thaweesap. Riêng tiền gửi gà mái phối giống đã kiếm được 1,5 triệu baht (1,2 tỷ đồng). Họ cũng đã mở đơn đặt hàng gà con từ gà bố "Jao Yea Thaweesap" thêm 100 cặp và đã được đặt hàng hết trong vòng 2 ngày.

Ông Rakchart, chủ trang trại, tin rằng kinh doanh gà chọi, bò chọi, trâu chọi hiện đang ngày càng phổ biến và có thể phát triển thành một ngành kinh doanh có lợi nhuận.