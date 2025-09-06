Khách ăn nửa con gà hết 7 triệu đồng: Phía nhà hàng giải thích

Gần đây, một blogger Trung Quốc đã đăng tải video ghi lại cảnh thưởng thức nửa con gà tại một nhà hàng ở khu Trường Ninh, Thượng Hải với giá 1.999 NDT (hơn 7 triệu đồng). Ngoài ra, nhà hàng còn thu thêm 10% phí dịch vụ.

Nhân viên nhà hàng cho biết, đây là giống gà Thanh Viễn 365 ngày tuổi đến từ Quảng Đông. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng, đặc biệt là người dân Thanh Viễn không khỏi bất ngờ trước mức giá đắt đỏ tại nhà hàng này.

Một người dân Thanh Viễn cho biết họ có khoảng 20 con gà ở nhà và đã nuôi chúng hơn một năm. Người này sẵn sàng bán gà với giá 199 NDT (hơn 700.000 đồng) thay vì con số 1.999 NDT.

Nhân viên nhà hàng sau đó cho biết món ăn này còn dùng thêm một nguyên liệu thượng hạng khác được đầu bếp lựa chọn kỹ lưỡng - vi cá Kim Câu, một loại vi/vây cá có độ dinh dưỡng cao.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, video đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi.

Một số người cho rằng không phải bản thân con gà có giá đắt mà cốt lõi nằm ở cách thưởng thức. Trong khi đó, một người khác đến từ Thanh Viễn cho biết, một con gà ở đây có giá chỉ 48 NDT (177.000 đồng) mà họ vẫn thấy đắt.

Phóng viên của Jimu News sau đó đã liên hệ với phía nhà hàng để tìm hiểu thực hư câu chuyện. Nhân viên tại đây giới thiệu rằng nhà hàng có món gà hầm vi cá Quảng Đông, được chia thành nồi nhỏ và nồi lớn. Nồi nhỏ có giá 1.999 NDT dành cho 4-6 người ăn, nồi lớn có giá 2.999 NDT dành cho 8-10 người ăn.

Nhân viên nhà hàng nói thêm, thực chất, đây là món gà hầm với vi cá. Nguyên liệu chính ngoài gà thả vườn được nuôi 365 ngày còn có vi cá Kim Câu dài khoảng 30cm, chiếm phần lớn giá thành của món ăn.

Phần nước dùng vi cá còn chứa nhiều nguyên liệu như giò heo, chân gà, da heo, long cốt (một loại dược liệu). Món hầm được ninh trong hơn 6 tiếng và rất giàu collagen.

Sự việc sau đó vẫn gây xôn xao mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.