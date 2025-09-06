Người đàn ông chuyển khoản thanh toán hơn 117.000 đồng cho 10 đơn hàng, chủ siêu thị xác nhận đã nhận đủ nhưng lại báo cảnh sát

Cuối tháng 5/2019, ông Lý, chủ siêu thị hải sản ở Hàng Châu, Trung Quốc, trong lúc kiểm kê hàng hoá đã nhận ra một hộp sashimi cao cấp trị giá 1.888 NDT (hơn 6,9 triệu đồng) bỗng dưng biến mất. Kiểm tra camera, ông thấy một khách hàng lấy hộp sashimi và thanh toán bình thường. Tuy nhiên, khi đối chiếu sổ sách, giá món hàng chỉ hiển thị 4,8 NDT (hơn 17.000 đồng).

Đến ngày 1/6/2019, đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi, tình huống tương tự lặp lại: một khách hàng đến mua con cua hoàng đế trị giá 799 NDT (hơn 2,9 triệu đồng) cũng chỉ được bán ra với giá 4,8 NDT. Nhận thấy sự việc bất thường, ông Lý lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Ảnh: Sohu

Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là người đàn ông họ Tiếu, 29 tuổi, nhân viên văn phòng, chưa có tiền án tiền sự. Kết quả cho thấy từ ngày 11/5 đến 1/6/2019, anh Tiếu đã 10 lần thực hiện hành vi gian lận ở siêu thị. Dữ liệu ghi nhận người này đã thanh toán đủ 48 NDT (hơn 117.000 đồng) cho 10 đơn hàng, tuy nhiên giá trị thật của những món đồ anh ta mua lên đến hơn 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng), gồm sashimi, bào ngư, tôm hùm và cua hoàng đế.

Theo cảnh sát địa phương, thủ đoạn của Tiếu khá đơn giản. Trong lần đầu mua sắm, anh ta trả 4,8 NDT cho một chiếc bánh tortilla. Sau đó, Tiếu giữ lại tem giá, xé riêng phần mã QR 4,8 NDT. Mỗi lần quay lại siêu thị, anh ta lén dán mã giá này lên sản phẩm đắt tiền, sau đó qua quầy tự thanh toán để quét mã. Nhờ sự lỏng lẻo trong quản lý khu vực thanh toán tự phục vụ, hành vi gian lận không bị phát hiện ngay.

Ảnh: Sohu

Hiện nay, nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở Trung Quốc đã áp dụng khu tự thanh toán (self-checkout) nhằm giảm tải cho quầy thu ngân và đáp ứng thói quen thanh toán điện tử phổ biến của người dân. Khách hàng chỉ cần quét mã vạch hoặc mã QR của sản phẩm, sau đó trả tiền qua Alipay, WeChat Pay hoặc thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, do khâu giám sát chưa chặt chẽ, một số đối tượng đã lợi dụng kẽ hở để gian lận.

Từ dữ liệu giám sát và chứng cứ thu thập, cảnh sát địa phương nhanh chóng khoanh vùng và bắt giữ đối tượng họ Tiếu vào ngày 4/6/2019. Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và sau đó đã bị tạm giữ hình sự theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Sự việc cho thấy những rủi ro khi siêu thị áp dụng hệ thống thanh toán tự phục vụ. Dù tiện lợi, phương thức này vẫn tồn tại lỗ hổng, dễ bị kẻ gian lợi dụng. Sau vụ việc, siêu thị nơi xảy ra sự cố cho biết đã siết chặt kiểm tra và tăng cường tuần tra tại khu vực thanh toán nhằm ngăn ngừa hành vi tương tự.

Các chuyên gia cảnh báo, việc gian lận để trục lợi nhỏ lẻ không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn đẩy người vi phạm vào vòng lao lý.