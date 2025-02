Tiết lộ gây sốc của nữ KOL vừa sinh người con thứ 13 cho Elon Musk: Bị yêu cầu giữ bí mật mãi mãi, không dám ghi tên cha lên giấy khai sinh

Trong bài phỏng vấn riêng tại căn hộ xa hoa ở Manhattan (New York, Mỹ), Ashley St. Clair, nhà văn 26 tuổi được cho là vừa sinh người con thứ 13 cho Elon Musk, chia sẻ với The New York Post rằng vị tỷ phú 53 tuổi của Tesla và Space X trước đây muốn giữ bí mật về đứa con nhỏ vì sự an toàn của mọi người. Thế nhưng, do bị một phóng viên báo lá cải tọc mạch, người mẹ này quyết định làm dậy sóng Internet vào ngày Valentine khi đăng trên X rằng mình vừa sinh con cho Musk cách đây 5 tháng.

"Ashley và Elon đã bí mật thỏa thuận về việc nuôi dạy con cái trong một thời gian. Thật đáng thất vọng khi một phóng viên lá cải, người đã nhiều lần phục kích Ashely và gia đình cô, khiến mọi thứ vỡ lở", người đại diện Brian Glicklich cho biết trong một tuyên bố trên X hôm 15/2.

"Chúng tôi đang chờ Elon công khai thừa nhận vai trò làm cha để chấm dứt những suy đoán vô căn cứ. Ashley tin rằng Elon có ý định hoàn tất thỏa thuận một cách nhanh chóng vì lợi ích tốt nhất cũng như sự an toàn của con chung".

Theo St. Clair, mạng xã hội X (trước đây là Twitter) là nơi hai người lần đầu gặp nhau vào tháng 5/2023.

"Musk rất hài hước. Anh ấy thông minh và rất thực tế. Mọi chuyện bắt đầu với tương tác trên X", cô nhớ lại và cho biết bản thân không đặc biệt quan tâm đến Elon Musk. Cô lần đầu biết đến ông trùm công nghệ thông qua một người bạn.

"Và đến một lúc nào đó, anh ấy nói: 'Bạn có ở San Francisco hay Austin không?'. Và tôi nói: 'Tôi thường xuyên ở Austin và Texas để làm việc'", St. Clair tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng cô làm việc cho Babylon Bee, một trang web châm biếm bảo thủ, vào thời điểm đó.

Một thời gian ngắn sau, Giám đốc điều hành của trang web là Seth Dillon đã gọi cho St. Clair, yêu cầu cô bay đến San Francisco trong vòng 48 giờ. St. Clair làm theo và gặp Musk lần đầu tiên tại trụ sở của X. Khi đó, cô 24 tuổi và Musk 51 tuổi.

"Sau buổi phỏng vấn, tôi nhận được tin nhắn từ anh ấy nói rằng 'Bạn có muốn đến Providence (Rhode Island) tối nay không?'", St. Clair kể.

Mối tình nảy nở từ từ cho đến khi cô mang thai. St. Clair nói thêm rằng cô không được phép tiết lộ với nhiều người, ngoại trừ một nhóm bạn thân thiết.

"Tôi được yêu cầu giữ bí mật mãi mãi", St. Clair tuyên bố.

Musk được cho là đã cung cấp cho cô một căn hộ xa hoa - nơi tiền thuê một căn hộ hai phòng ngủ có thể lên đến gần 40.000 USD. Người mẹ trẻ này có lẽ đã phải trải qua thời kỳ mang thai một mình.

"Tôi hoàn toàn bị cô lập trong suốt thời gian mang thai. Mọi công việc phải tạm hoãn. Tôi được yêu cầu không nói với bất kỳ ai", St. Clair nói.

Theo các tin nhắn giữa St. Clair và Jared Birchall, người quản lý của Musk, người mẹ trẻ này đã tuân thủ mong muốn của tỷ phú này là không ghi tên ông vào giấy khai sinh để đảm bảo quyền riêng tư, an ninh và bí mật. Một số người hâm mộ cuồng nhiệt của Musk bắt đầu suy đoán và quấy rối St. Clair, cả trên mạng lẫn trên đường phố.

"Có một nhóm theo dõi rất hung bạo bắt đầu đe dọa đứa con mới sinh của tôi", cô nói và nhấn mạnh rằng mình sẵn sàng giữ im lặng để bảo vệ sự riêng tư, cho đến khi một tờ báo lá cải mà cô từ chối nêu tên bắt đầu làm phiền cuộc sống của cô.

Một tài khoản tiêu cực còn đồn đoán ác ý: "St. Clair đã âm mưu suốt nửa thập kỷ để dụ dỗ Elon Musk".

Trên tài khoản X của mình, Musk lập tức bày tỏ cảm xúc kinh ngạc bằng dòng cảm xúc "Whoa".

St. Clair sau đó đã chỉ trích Musk vì phản ứng của ông trên mạng xã hội.

"Elon, chúng tôi đã cố gắng liên lạc trong nhiều ngày qua và anh vẫn chưa hồi đáp. Khi nào thì anh lên tiếng thay vì trả lời công khai những lời bôi nhọ trên", cô viết dòng trạng thái ít phút sau đó.

"Thật khó để diễn tả hết những gì tôi đang phải trải qua ngay lúc này. Tôi buồn vì truyền thông đã ép tôi phải lên tiếng. Tuy nhiên, cũng thật nhẹ nhõm vì tôi đã phải sống trong bí mật gần 1 năm", cô viết.

Bất chấp sự việc gây sốc, St. Clair vẫn cảm thấy bình yên. Cô hy vọng việc tiết lộ này sẽ giúp mẹ con cô có cuộc sống bình thường.

"Hầu như mọi mối quan hệ trong cuộc sống của tôi đều trở nên méo mó và không chân thành vì tôi không thể nói chuyện gì đang xảy ra. Con trai tôi còn chưa bao giờ được ra ngoài suốt 5 tháng chỉ vì tôi sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy", St. Clair kể.

Thông tin Elon Musk đón thêm em bé thứ 12 có lẽ không khiến truyền thông quá ngạc nhiên. Vị tỷ phú trước nãy vẫn luôn nhấn mạnh tốc độ suy giảm dân số ngày càng tệ và vì vậy, đang chạy đua để…đẻ con thật nhiều.

Tính cả đứa trẻ mới sinh với Ashley St. Clair, Elon Musk hiện có ít nhất 13 đứa con. Trong đó, ông có 6 con với vợ cũ Justine Wilson (1 đứa trẻ đã qua đời), 3 người con với ca sĩ Grimes, 3 người con với cấp dưới Shivon Zilis.

“Trái ngược với suy nghĩ của số đông rằng người càng giàu thì càng có ít con, tôi là ngoại lệ hiếm hoi”, Musk viết trên X.

Trong suy nghĩ của Musk, tỷ lệ sinh toàn cầu đang đối mặt với cơn khủng hoảng. Tốc độ tăng trưởng dân số chậm lại, trong đó đặc biệt phải kể đến Nhật Bản - quốc gia hiện đang đau đầu giải quyết bài toán tỷ lệ sinh thấp.

“Tôi đang làm hết sức để đối đầu với khủng hoảng dân số. Tỷ lệ sinh giảm là mối nguy hiểm lớn nhất mà nền văn minh phải đối mặt cho đến nay. Hãy nhớ lấy lời tôi nói, đây chính là sự thật đáng buồn. Tôi hi vọng các bạn có một gia đình thật lớn và tôi xin gửi lời chúc mừng tới những người đang có gia đình lớn như tôi”, Musk tự hào nói.

