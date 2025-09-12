Nữ idol hiếm hoi giảm 12kg theo cách không cực đoan

Trong làng nhạc Kpop, việc giảm cân, giữ dáng đã trở thành điều gần như bắt buộc với các idol, đặc biệt là khi họ bước lên sân khấu hay xuất hiện trong các sự kiện quảng bá. Nhiều thần tượng từng chịu áp lực từ việc giảm mỡ, luyện tập cường độ cao, thậm chí ăn kiêng khắc nghiệt để duy trì hình ảnh mảnh mai, gợi cảm – tiêu chuẩn vẻ đẹp do phần lớn công chúng và ngành giải trí Hàn Quốc vạch ra.

Dayoung – thành viên nhóm WJSN (Cosmic Girls) mới đây đã thu hút sự chú ý của phái đẹp khi hé lộ tuyệt chiêu giảm 12 kg trước đợt quảng bá bài hát mới. Cô xuất hiện trên kênh YouTube Moonbyulida cùng Moonbyul (MAMAMOO), và khi được hỏi về vẻ ngoài thay đổi rõ rệt, nữ idol đã thẳng thắn chia sẻ: “Mình nghĩ là mình đã giảm được khoảng 12kg. Đầu tiên là giảm tổng thể, sau đó làm săn những vùng còn lại. Mình đã sử dụng bộ ba: tập luyện, chế độ ăn kiêng, và chăm sóc cơ thể.



Dayoung gây ấn tượng với giao diện sexy, gợi cảm sau khi giảm 12kg.

Một trong những "bí kíp vàng" giúp Dayoung giảm cân nhanh chóng chính là sữa chua Hy Lạp. Sở hữu thành phần giàu protein, món tráng miệng này giúp no lâu và hỗ trợ giảm khẩu phần ăn tổng thể, được nữ idol sử dụng hàng ngày. Với bữa sáng, người đẹp sinh năm 1999 ưu tiên ăn bột yến mạch để cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể như protein, khoáng chất (canxi, kali, sắt, magie) và chất xơ, giúp nạp năng lượng và không làm cơ thể bị đói. Ngoài ra, chất xơ beta-glucan trong yến mạch còn giúp giảm táo bón và loại bỏ chất thải ra khỏi ruột, tăng hiệu quả cho quá trình ăn kiêng.



Sữa chua Hy Lạp và yến mạch là 2 món không thể thiếu trong thực đơn giảm cân của Dayoung.

Ngoài ăn uống, Dayoung còn tích cực trong việc rèn luyện thể chất. Nữ idol tập Pilates thường xuyên – bộ môn được cô chọn vì nó giúp định hình thân hình săn chắc, sử dụng mô mỡ để cung cấp năng lượng cho cơ bắp, đồng thời kích thích đốt cháy những vùng mỡ "cứng đầu".

Có thể nói, Dayoung là một trong những trường hợp điển hình cho việc giảm cân – giữ dáng hợp lý trong K-pop: không ép cân cực đoan, không bỏ đói, thay vào đó phối hợp giữa chế độ ăn giàu dưỡng chất, tập luyện định kì và chăm sóc cơ thể. Hành trình này không chỉ giúp cô giảm cân mà còn khiến vóc dáng trở nên khỏe mạnh, săn chắc hơn.