Nữ giới có làn da đẹp, ngoại hình trẻ lâu thường mê 4 loại quả: chợ Việt bán đầy

Có câu “nhất dáng, nhì da”, cũng vì thế mà khi nhắc tới làm đẹp, chị em phụ nữ thường chú trọng đặc biệt vào hai yếu tố này. Bởi vì khi có làn da đẹp, vóc dáng cân đối không chỉ giúp nữ giới trẻ lâu hơn mà còn khỏe mạnh hơn.

Để sở hữu làn da đẹp, thân hình thon gọn, nhiều người không tiếc tiền của, công sức để dùng đủ loại mỹ phẩm, thuốc bổ, can thiệp y tế… Nhưng không phải ai cũng biết tận dụng 4 loại quả quen thuộc, chợ Việt bán đầy sau đây:

1. Cà chua

Cà chua vốn quen thuộc với chị em trong hành trình giảm cân, giữ dáng và chăm sóc da. Nó giàu nước, chất xơ, ít calo, giàu dưỡng chất nhưng lại ít calo, giúp giảm cân nhờ nhanh no và no lâu hơn. Vitamin C trong cà chua còn có khả năng tổng hợp carnitine, phân huỷ và đốt cháy các chất béo một cách hiệu quả, ngăn ngừa việc tích tụ mỡ thừa gây béo cho cơ thể.

Cà chua giá rẻ, bán đầy chợ Việt nhưng lại là “báu vật” với làn da đẹp, dáng xinh (Ảnh minh họa)

Vitamin C trong cà chua còn tốt cho làn da. Ăn một quả cà chua mỗi ngày có thể cung cấp tới gần 20% chất dinh dưỡng quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen cho da. Nó cũng là là thành phần giúp làm trắng da, giảm thâm nám và dưỡng ẩm da, chống lão hóa.

Loại quả này rất giàu lycopene - một loại chất chống oxy hóa giúp ngăn cản quá trình phá hủy collagen trong da. Chất này cũng được biết đến như một loại kháng sinh tự nhiên, có thể giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do có hại. Nhờ vậy mà giúp chị em trẻ lâu và khỏe mạnh hơn.

Lượng canxi và vitamin K dồi dào trong cà chua giúp hình thành và giúp xương chắc khỏe. Đây cũng là thực phẩm kháng viêm hiệu quả, tốt cho tim mạch, não bộ, giảm nguy cơ ung thư nhưng lại rất dễ kiếm, giá rẻ. Cách chế biến cà chua vô cùng đa dạng, thậm chí ở dạng sống hay chín,đắp lên da hay hấp thụ qua tiêu hóa đều có nhiều lợi ích.

2. Táo

Táo quen thuộc với biệt danh “quả vàng cho sức khỏe”. Nhưng thực tế, tác dụng làm đẹp của nó cũng đáng để chị em phải bất ngờ.

Loại quả này có chứa chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn và giữ cho làn da của chúng ta luôn tươi sáng. Trong táo chứa nhiều vitamin A, C và nhiều khoáng chất khác giúp thúc đẩy sản sinh collagen - thành phần cấu trúc quan trọng của da. Cùng với elastin, ăn táo giúp da trắng sáng và khỏe mạnh hơn từ bên trong, phục hồi da hư tổn. Vỏ cũng như quả táo đều chứa kali, magie và chất xơ, vậy nên táo cũng bảo vệ làn da trước tác hại của chất chống oxy hóa.

Bên cạnh đó, táo cũng giúp chị em giảm cân, giữ dáng, trẻ lâu hơn. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chất polyphenol trong táo có khả năng chống oxy hóa và ức chế sự hấp thụ chất béo. Chất này tồn tại trong nhiều loại thực phẩm và táo là một trong số thực phẩm giàu polyphenol cũng có như chất lượng polyphenol cao nhất. Điểm đặc biệt là chất này trong táo tăng lên sau khi nấu chín nhưng nhiều người chưa hay biết.

Đồng thời, chất xơ và nước dồi dào trong táo giúp chị em nhanh no, lâu đói, giảm cảm giác thèm ăn. Chất xơ cùng một số hợp chất thực vật trong táo được chứng minh rằng giúp thúc đẩy tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giảm mỡ nội tạng, thải độc cơ thể nên giúp chúng ta duy trì vẻ ngoài trẻ trung lâu hơn.

3. Ớt chuông

Ít người biết rằng ớt chuông giúp ích nhiều thế nào trong quá trình sở hữu làn da đẹp. Đầu tiên, ớt chuông rất giàu vitamin A, nhất là ớt chuông đỏ không chỉ tăng cường khả năng miễn dịch mà còn ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời bằng cách làm gián đoạn quá trình phá vỡ collagen. Ngoài ra, vitamin A còn giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành, ngăn ngừa mụn và thúc đẩy quá trình dưỡng ẩm tự nhiên.

Ớt chuông xanh, đỏ, vàng đều giàu chất chống oxy hóa và làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân (Ảnh minh họa)

Thứ hai, ớt chuông chống viêm da nhờ violaxanthin - chất chống oxy hóa carotenoid có trong nó. Chất này ngoài kháng viêm, ngừa mụn, phục hồi da sau mụn còn ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Thứ ba, ớt chuông rất giàu chất chống oxy hóa, tiêu biểu như capsanthin - một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA và UVB, giảm dấu hiệu lão hóa da.

Đặc biệt, ít ai biết ớt chuông giàu vitamin C hơn cả cam quýt. Hàm lượng vitamin C cao hỗ trợ sản xuất collagen, giữ cho da căng mịn, đàn hồi. Ăn ớt chuông còn cải thiện màu sắc của da, giảm các đốm đen, gây sạm nám, tàn nhang trên da.

Chất capsaicin trong thành phần chất cay của ớt chuông có khả năng sinh nhiệt rất lớn, có tác dụng đốt cháy chất béo hiệu quả và làm cơ thể sử dụng nhiều calo nhơn ngay sau bữa ăn. Nó cũng tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, đặc biệt là thận, tạo cảm giác no cho dạ dày và nhờ đó làm cơ thể giảm cân hiệu quả, an toàn, nhanh chóng hơn.

4. Lựu

Trái lựu được xem là vũ khí bí mật để chị em có được làn da đẹp, vẻ ngoài trẻ trung lâu hơn. Bởi lựu chứa rất nhiều dưỡng chất như kali, vitamin A, vitamin C, chất chống oxy hóa, chất axit betulic và đường glucose. Các dưỡng chất này sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa, dưỡng ẩm và trắng da, làm mờ các vết thâm nám và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Lựu cũng cải thiện lưu thông máu, giúp làn da hồng hào và tăng cường thải độc cho cơ thể.

Một nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Nature Metabolism, còn cho thấy lựu chứa hợp chất chống lão hóa đặc biệt tên là urolithin A. Chất này tác động đến các ty thể và tế bào, kích thích quá trình loại bỏ cũng như tái tạo những ty thể bị tổn thương, giúp ngoại hình bên ngoài và sức khỏe các cơ quan trong cơ thể đều chậm lão hóa hơn.

Uống nước ép lựu nguyên chất được cho là phương pháp tận dụng lựu tốt nhất khi dưỡng da (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, lựu hỗ trợ giảm cân và mỡ rất tốt. Bởi trong lựu chứa nhiều chất xơ và ít calo, làm giảm cảm giác thèm ăn. Nó cũng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của bạn hoạt động tốt hơn, làm giảm mỡ máu xấu, tăng cường tuần hoàn máu nên sẽ đốt cháy chất béo nhanh hơn, có lợi cho quá trình giảm cân. Nó cũng giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và ngủ ngon hơn. Đây đều là những yếu tố giúp chị em trẻ hơn, đẹp hơn và khỏe mạnh hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu, Top Beauty, Eat This