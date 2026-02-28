Nữ điều dưỡng cứu người ngừng tim giữa siêu thị

Ảnh cắt từ video.

Khoảng 19h tối ngày 25/2, tại siêu thị Winmart (Vincom Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội), một bảo vệ bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn. Tình huống nguy kịch khiến nhiều người xung quanh hoảng loạn.

Đúng lúc đó, chị Phạm Thị Thúy Hà - điều dưỡng Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang có mặt gần hiện trường. Không chần chừ, chị nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra và lập tức ép tim ngoài lồng ngực để cấp cứu tại chỗ.

Sau khoảng 2 phút kiên trì ép tim liên tục, bệnh nhân có mạch trở lại, tình trạng tím tái cải thiện, dần hồi phục ý thức và được chuyển đến bệnh viện tiếp tục theo dõi.

Ít ai biết, bản thân chị Hà đang điều trị viêm cột sống dính khớp - căn bệnh gây đau kéo dài, ảnh hưởng lớn đến vận động. Trong khi đó, ép tim là kỹ thuật đòi hỏi lực mạnh, đều và liên tục. Dù vậy, chị vẫn gắng sức thực hiện, vừa cấp cứu vừa kêu gọi hỗ trợ từ những người xung quanh.

Tình huống xảy ra khi chị đang tranh thủ đi mua đồ, ngoài giờ làm việc. Không một lời giới thiệu, không chờ đợi hỗ trợ chuyên nghiệp, chị hành động như một phản xạ nghề nghiệp - bởi theo chị, "nếu không làm ngay, người bệnh có thể không còn cơ hội".

Chỉ đến khi xe cấp cứu rời đi, mọi người mới biết người vừa quỳ xuống giữa siêu thị đông người là một điều dưỡng của Trung tâm Chống độc.

Sự việc diễn ra đúng tối 25/2 - trước Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Hành động âm thầm ấy là minh chứng rõ nét cho y đức: sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh, bằng tất cả khả năng của mình.