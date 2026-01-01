Nữ diễn viên Việt có style mùa đông đẹp mê mẩn, dù phối đồ rất đơn giản

Nguyễn Minh Trang được khán giả biết đến thông qua các bộ phim truyền hình như "Tình khúc bạch dương", "Cây táo nở hoa" và một số MV ca nhạc nổi tiếng. Nữ diễn viên thu hút khán giả với nhan sắc nhẹ nhàng, cổ điển và không kém phần quyến rũ.

Trên trang cá nhân, Minh Trang thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường và qua đó, có thể thấy nữ diễn viên sở hữu gu thời trang rất sành điệu. Yêu thích phong cách nữ tính, các nàng đừng bỏ qua loạt công thức diện đồ mùa lạnh sau đây của Minh Trang:

Áo khoác lông là biểu tượng cho sự sang chảnh. Ở hiện tại, mẫu áo này đang phủ sóng hình ảnh street style của những quý cô sành điệu. Minh Trang kết hợp áo khoác lông với quần jeans để tạo nên bộ cánh trẻ trung, thời thượng nhưng vẫn đảm bảo độ long lanh cho outfit. Vì tổng thể trang phục đã rất nổi bật nên cô chỉ tô điểm cho bộ cánh một chiếc túi xách màu đen.

Chiếc áo khoác bông không chỉ ấm áp mà còn mang đến sự trẻ trung, ngọt ngào cho người diện. Bằng cách mix kiểu áo này với quần jeans trắng, Minh Trang có được bộ cánh trẻ trung và phảng phất nét nữ tính. Chiếc túi xách độc đáo giúp set đồ trắng toàn tập trở nên nổi bật, có điểm nhấn hơn.

Áo khoác dạ dáng dài rất thích hợp để diện trong những ngày lạnh giá. Mẫu áo này còn ghi điểm thanh lịch và sang trọng. Áo khoác tông màu xám kết hợp rất ăn ý với quần jeans trắng, khăn len để tạo nên bộ cánh hài hòa, trang nhã nhưng không hề cộng tuổi cho người mặc.

Ngay cả khi diện một set đồ toàn tông màu trắng, Minh Trang vẫn nổi bật. Bí kíp của cô chính là chọn áo cách điệu, như áo trễ vai nhẹ là một ví dụ. Item này tôn lên nét nữ tính, quyến rũ của người mặc. Khi mix áo trễ vai màu trắng với quần ống suông xuyệt tông, Minh Trang có được tổng thể trang phục bay bổng và tao nhã.

Trong khi áo hai dây màu trắng và quần jeans giúp tôn lên nét nữ tính, quyến rũ của người mặc thì áo khoác kaki lại giúp cân bằng nét cá tính, thời thượng. Hiệu quả hack chiều cao càng được tăng thêm nhờ đôi giày slingback mũi nhọn. Mẫu giày này còn giúp cộng điểm sang chảnh cho outfit.

Váy lụa hai dây là một item rất nữ tính và quyến rũ nhưng cần xử lý khéo để có thể tự tin diện xuống phố. Minh Trang đã rất tinh tế khi kết hợp mẫu váy này với áo khoác trench coat, từ đó tạo nên bộ trang phục sang trọng, thanh lịch nhưng không làm giảm nét phóng khoáng.

Combo áo thun trễ vai và quần trắng dáng suông ghi điểm ở sự trẻ trung, thanh lịch. Bộ cánh càng trở nên nổi bật hơn nữa nhờ chiếc khăn họa tiết quàng cổ. Món phụ kiện này tôn lên nét yêu kiều của người mặc.

Đơn giản nhưng siêu nổi bật là sự kết hợp giữa áo cardigan màu xanh với quần denim trắng dáng rộng. Dù sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng Minh Trang không chủ quan trong việc tôn dáng. Cô ưu tiên áo cardigan lửng, nên dù đi giày búp bê, vóc dáng vẫn có độ cao ráo.

Sự kết hợp giữa áo thun trắng, quần short màu đen và cardigan mỏng đã tạo nên bộ trang phục nhẹ nhàng, sành điệu cho mùa xuân. Tổng thể trang phục màu trung tính càng trở nên nổi bật hơn nhờ sự xuất hiện của đôi giày mary jane tông màu đỏ.

Mẫu váy tông đỏ trầm rất phù hợp với mùa lễ hội. Gam màu này không khó mặc, trái lại còn giúp tôn da và mang đến nét sang trọng cho người diện. Phom dáng ngắn của mẫu váy mang đến hiệu quả hack chiều cao. Bên cạnh đó, mẫu váy cũng rất trẻ trung và ngọt ngào. Túi xách màu đen là mảnh ghép hợp lý để cân bằng tổng thể trang phục.

Ảnh: Instagram @nguyenminhtrangg