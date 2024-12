Nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc

Ngày 19/12, Viện nghiên cứu Gallup Korea (công ty Hàn Quốc thành lập năm 1974, chuyên tiến hành các cuộc khảo sát công khai về chính trị, xã hội, giải trí và thể thao) công bố kết quả cuộc thăm dò thường niên để tìm ra nam/nữ diễn viên có diễn xuất xuất sắc nhất năm 2024. Khảo sát nằm trong chuỗi hoạt động tìm ra các Nhân vật hàng đầu của năm do công ty thực hiện.

Tổng cộng có 1.741 người Hàn Quốc từ mọi khu vực (trừ đảo Jeju), 13 tuổi trở lên, tham gia cuộc khảo sát, kéo dài từ 11 đến 25/11.

Ma Dong Seok, Hwang Jung Min và Kim Go Eun (trái qua phải) lần lượt giữ 3 thứ hạng cao nhất trong top 10 diễn viên hàng đầu Hàn Quốc năm 2024.

Đứng đầu danh sách là Ma Dong Seok. Ngôi sao hành động sinh năm 1971 giành được 26,5% số phiếu bầu cho vai diễn trong The Roundup 4: Punishment . Trước đó, phim phát hành vào ngày 24/4 và ngay lập tức chiếm lĩnh vị trí số 1 tại phòng vé Hàn Quốc. Đây là tác phẩm vượt mốc 6 triệu khán giả nhanh nhất màn ảnh rộng xứ kim chi trong năm (đạt được sau 9 ngày).

Đáng nói hơn, Ma Dong Seok cũng giữ vị trí số một trong top 10 diễn viên hàng đầu Hàn Quốc năm 2023, nhờ vai diễn trong The Roundup 3: No Way Out . Khả năng cao anh tiếp tục duy trì thứ hạng này trong năm 2025 do The Roundup 5 có lịch ra mắt vào năm mới.

Hwang Jung Min xếp hạng 2 với 14,2% số phiếu bầu. Trong năm 2024, anh liên tục góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh ăn khách là 12.12: The Day, Mission: Cross và I, the Executioner.

Vị trí thứ 3 thuộc về Kim Go Eun (12,2%). Cô trở thành nữ diễn viên duy nhất được khán giả bình chọn lọt vào top 10 nhờ màn thể hiện xuất sắc trong Exhuma (Quật mộ trùng ma). Trước khi The Roundup 4 ra rạp, Exhuma nắm giữ kỷ lục phim vượt mốc 6 triệu khán giả (đạt được sau 11 ngày). Đây cũng là tác phẩm chiếu rạp Hàn Quốc sở hữu lượng người xem lớn nhất năm 2024, với 11,9 triệu người. Hóa thân thành nữ pháp sư trong phim, Kim Go Eun ẵm giải ảnh hậu của cả Baeksang lẫn Rồng Xanh 2024.

Exhuma cũng giúp hai diễn viên khác lọt vào danh sách là Choi Min Shik (hạng 4 với 11,7%) và Yoo Hae Jin (hạng 9 với 5%).

Choi Min Shik (trái) và Yoo Hae Jin đều gây ấn tượng với khán giả nhờ Exhuma.

Vị trí thứ 5 thuộc về Lee Jung Jae (10%) của The Acolyte. Lee Byung Hun không đóng phim nào trong năm vẫn giành được vị trí thứ 6 (8,3%). Hạng 7 gọi tên tài tử gạo cội Song Kang Ho (7,3%) của Uncle Samsik.

Jung Woo Sung cũng có tên trong danh sách với 5,3% khán giả bình chọn cho màn thể hiện của anh trong 12.12: The Day. Cuộc khảo sát diễn ra trước khi scandal Jung Woo Sung có con riêng với người mẫu Moon Gabi bị lộ, nên số phiếu bầu không bị tác động bởi ngoại cảnh.

Cuối cùng, hạng 10 thuộc về Son Suk Goo (3,4%) của Night Fishing và Troll Factory.