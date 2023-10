Thảm đen toàn sao khủng: Sooyoung gợi cảm đọ sắc Kim Go Eun, 1 sao nữ khiến khán giả “hết hồn” vì hở

Vào tối ngày 5/10, cả dàn sao đình đám Sooyoung (SNSD), Kim Go Eun, Lee Byung Hun, D.O. (EXO), Gong Myung, Jeon Jong Seo... đã đổ bộ thảm đen của Marie Claire Asia Star Awards 2023 tại Busan, Hàn Quốc. Sự xuất hiện của dàn sao nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông, thu hút sự chú ý lớn từ khán giả.

Tại đây, màn đọ sắc của 2 mỹ nhân Sooyoung - Kim Go Eun nhận được "cơn mưa" lời khen. Nếu như Sooyoung khoe sắc vóc gợi cảm với bộ đầm cắt xẻ táo bạo thì Kim Go Eun cũng không hề kém cạnh với vẻ đẹp sắc sảo pha lẫn ngọt ngào. Tuy nhiên nhân vật chiếm spotlight nhiều nhất lại là Jeon So Nee. Mỹ nhân Thanh Xuân Nguyệt Đàm diện bộ váy tưởng chừng kín đáo nhưng thực chất lại quá táo bạo, cắt khoét cả 2 bên mạn sườn và làm hở lưng. Điều này người hâm mộ lo lắng cô dễ rơi vào tình huống hớ hênh.

Ngay từ khi mới bước vào sự kiện, Sooyoung trở thành tâm điểm nhờ tạo hình táo bạo. Bộ váy cắt xẻ sâu giúp nữ idol khoe trọn body gợi cảm, tôn lên những bước chân như trên sàn catwalk

Sooyoung là thành viên cao nhất SNSD, cô sở hữu thân hình chuẩn và đôi chân dài không kém cạnh người mẫu chuyên nghiệp

Từng là thành viên mờ nhạt trong nhóm nhưng giờ đây Sooyoung ngày càng lột xác, thăng hạng cả về nhan sắc và thần thái

Sooyoung quyến rũ và thời thượng, chiếm spotlight sự kiện

Kim Go Eun là mỹ nhân gây chú ý không kém. Nữ diễn viên 32 tuổi khoe khéo làn da trắng sáng, đôi chân thon lấp ló sau chiếc váy xẻ tà sang chảnh

Kim Go Eun không đẹp chuẩn Hàn nhưng nhờ thần thái độc đáo và nét đẹp sắc sảo, cô vẫn chinh phục được khán giả

"Nàng thơ của Lee Min Ho" đáng yêu hết nấc, hạ gục mọi trái tim fan trong khoảnh khắc này

Jeon So Nee sinh năm 1991, tên tuổi cô nổi lên gần đây nhờ phim Thanh Xuân Nguyệt Đàm. Thoạt trông bộ váy của nữ diễn viên có vẻ kín đáo

Nhưng zoom kỹ lên, khán giả "hết hồn" vì chiếc váy cắt xẻ táo bạo ngay 2 bên mạn sườn

Nhiều người lo ngại Jeon So Nee có thể rơi vào tình huống hớ hênh

1 mỹ nhân khác hở bạo không kém là Jeon Jong Seo. "Quái nữ xứ Hàn" diện váy xuyên thấu xẻ tà, để lộ cơ thể gợi cảm

Thậm chí chiếc váy này còn làm Jeon Jong Seo lộ cả nội y

Lee Byung Hun dự nhiều sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan như Buil Film Awards, Marie Claire Asia Star Awards 2023

Lee Byung Hun lộ nhiều dấu vết lão hóa ở tuổi 53 nhưng điều này không làm giảm vẻ phong độ của anh

D.O. (EXO) tỏa sáng trên thảm đỏ nhờ gương mặt cương nghị, nam tính

D.O. chính là thành viên EXO lấn sân điện ảnh thành công nhất hiện nay

Gong Myung diện vest lịch lãm, tôn lên thân hình cao lớn chuẩn như người mẫu

Ahn Jae Hong đang là cái tên được săn đón sau vai diễn ấn tượng trong bộ phim siêu hot Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ)

Tài tử người Đức gốc Hàn Yoo Teo đang "làm mưa làm gió" với bộ phim Past Lives (Muôn Kiếp Nhân Duyên)

Go Min Si đẹp sắc sảo và cuốn hút

Trang phục cầu kỳ của nữ diễn viên Lee Som đủ giúp cô nổi bần bật tại sự kiện

Park Yu Rim dần nhận được sự chú ý sau nhiều năm đóng vai phụ

Người mẫu Kim Seong Hee xuất hiện với diện mạo cá tính và độc đáo tại Marie Claire Asia Star Awards 2023

Nam diễn viên Oh Seung Hoon lịch lãm

Nguồn: Xports News