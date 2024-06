Gần đây, một chủ đề bất ngờ gây xôn xao trên các trang MXH liên quan đến chuyện Jang Na Ra trước khi chuyển hướng làm diễn viên thì từng debut với vai trò ca sĩ. Đối với nhiều người, nữ diễn viên sinh năm 1981 vốn quen mặt qua các bộ phim như Cô gái thông minh, Công chúa bướng bỉnh, Định mệnh anh yêu em, Vị khách VIP... Chính vì sự nghiệp diễn viên quá đỗi nổi bật và càng về sau, Jang Na Ra cũng tập trung cho lĩnh vực này hơn nên nhiều người không nhớ rằng cô cũng từng là ca sĩ.

Jang Na Ra (sinh ngày 18/3/1981) chính thức debut với vai trò ca sĩ vào năm 2001 và còn ký hợp đồng với một công ty đình đám như như SM Entertainment. Tuy nhiên, SM đã loại bỏ Jang Na Ra vì cho rằng cô sẽ ít nổi tiếng hơn các nghệ sĩ có tính cạnh tranh khác.

Nhan sắc trong trẻo của Jang Na Ra thuở mới debut

Bất chấp ý kiến của công ty, Jang Na Ra đã phát hành album đầu tiên và bán được 300.000 bản. Một số bài hát của cô đã đứng đầu trong nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau. Sau đó, sự nghiệp ca hát của cô tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Một số ca khúc mà Jang Na Ra thể hiện như Sweet Dream, It's Maybe Love, I'm A Woman Too… đã trở nên rất phổ biến trên đài phát thanh khắp châu Á. Người đẹp sinh năm 1981 cũng từng được xướng tên ở nhiều lễ trao giải âm nhạc danh giá.

Đặc biệt, ca khúc Sweet Dream trong album thứ 2 cùng tên giúp tên tuổi Jang Nara phủ sóng toàn châu Á. Sweet dream với hơn 411.253 bản đĩa cứng được tiêu thụ, mang về cho nữ ca sĩ 2 giải Daesang cùng loạt giải thưởng âm nhạc lớn trong năm như KBS Music Awards, MBC Singer Award, giải Đĩa vàng của MBC, top 10 Ngôi sao xuất sắc của đài SBS, giải MTV Âm nhạc Hàn Quốc…

Sweet Dream MV - Jang Na Ra

Đây là ca khúc nổi tiếng nhất của Jang Na Ra

Với thâm niên hơn 2 thập kỷ làm nghề, Jang Na Ra đã tích luỹ được khối tài sản không nhỏ. Theo Epicstream, giá trị tài sản ròng của nữ diễn viên dao động 3-5 triệu USD (khoảng 70-116 tỷ đồng). Phần lớn thu nhập của cô đến từ công việc chính là ca hát và diễn xuất.

Giai đoạn năm 2002 - 2005, Jang Na Ra là ngôi sao hàng đầu làng sóng Hallyu. Tên tuổi cô phủ khắp các lĩnh vực từ ca hát, phim ảnh đến show truyền hình, quảng cáo của showbiz Hàn. Hào quang của Jang Na Ra còn tỏa rộng đến các quốc gia khác trong khu vực châu Á, trong đó có Trung Quốc.

Cô từng có sự nghiệp thành công ở Trung Quốc

Năm 2008, Jang Na Ra là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất góp mặt trong ca khúc chủ để của Olympic Bắc Kinh - Bắc Kinh chào đón bạn, bên cạnh dàn sao hàng đầu Trung Quốc. Sina nhận xét tên tuổi Jang Nara thời kỳ đỉnh cao có thể còn vượt xa Dương Mịch ở hiện tại.

Tuy nhiên, chỉ vì scandal phát ngôn mà sự nghiệp mỹ nhân Hàn lụi tàn tại làng giải trí láng giềng. Khi quay show giải trí Strong heart ở Hàn vào năm 2009, Jang Na Ra chia sẻ mỗi khi làm phim không có tiền, cô sẽ đến Trung Quốc làm việc. Tuyên bố này lập tức gây nên làn sóng tẩy chay người đẹp từ công chúng đại lục. Khán giả phẫn nộ vì cho rằng cô chỉ xem họ như công cụ kiếm tiền. Dù Jang Na Ra cùng bố đã lên tiếng giải thích và xin lỗi, nhưng vẫn không được công chúng chấp nhận. Người đẹp bị tẩy chay ở chính đất nước mà từng dành cho cô nhiều sự hâm mộ.

Chỉ vì một câu trả lời bị hiểu lầm mà Jang Nara bị tẩy chay tại Trung Quốc suốt 9 năm trời

Năm 2011, Jang Na Ra trở lại showbiz quê nhà. Tuy nhiên, thời gian tập trung phát triển ở Trung Quốc, bỏ bê sự nghiệp trong giai đoạn rực rỡ nhất tại xứ kim chi đã khiến người đẹp bị quên lãng. Album cuối cùng mà Jang Na Ra phát hành là vào năm 2015 và kể từ đó đến nay, cô chỉ còn khoe giọng trong các ca khúc nhạc phim.

Dù sự nghiệp đã đi qua thời hoàng kim nhưng Jang Na Ra vẫn luôn khiến nhiều người chú ý bởi visual "lão hoá ngược" dù đã ở độ tuổi U45. Năm 2022, cô tổ chức đám cưới riêng tư với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Chồng của nữ diễn viên kém cô 6 tuổi, là đạo diễn và cặp đôi gặp nhau trên phim trường Vị khách VIP.

Jang Na Ra thường xuyên lọt hot topic vì nhan sắc lão hoá ngược

Cô lên xe hoa vào năm 2022

Một số bình luận của khán giả về việc Jang Na Ra từng làm ca sĩ:

- Không phải idol mà là ca sĩ solo.... Jang Na Ra từng là ca sĩ cực nổi tiếng; tất cả các bài hát của chị ấy đều hay!

- Nhạc của bả hay thật sự. Nghe Sweet Dream của Jang Na Ra đi.

- Ca sĩ solo nữ hàng đầu Hàn Quốc, và cả trong lĩnh vực sitcom, phim truyền hình và quảng cáo.

- Sốc hơn ở chỗ là chủ thớt không biết chuyện này!

- Trước IU, chúng ta có Jang Na Ra.

- Tôi luôn bị bất ngờ mỗi khi thấy có người không biết Jang Na Ra từng là ca sĩ. Chắc giờ phải quen với chuyện đó thôi.

- "Hội chứng Jang Na Ra", đây là cụm từ phổ biến toàn quốc.

- Hơn 20 năm rồi nên nhiều người không biết cũng là chuyện bình thường mà? Nếu tôi không lướt trang cộng đồng này thì chắc tôi cũng chả biết.