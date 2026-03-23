Nữ diễn viên bị ghét nhất showbiz vừa chia tay sau khi sinh con cho “hồng hài nhi” kém 5 tuổi

Tối 22/3, tờ 163 đưa tin, nữ minh tinh Trung Quốc Vương Âu đã chính thức chia tay nam diễn viên hài kém 5 tuổi Hà Cửu Hoa. Theo nguồn tin, Vương Âu vừa khiến toàn cõi mạng bùng nổ khi tuyên bố trong buổi livestream vào tối 23/3: “Tôi hiện đang độc thân, độc thân cảm thấy rất tự tại và thong dong”. Qua đó, nữ diễn viên đã xác nhận chuyện chia tay với bạn trai họ Hà sau 5 năm yêu đương.

Chia sẻ mới đây của Vương Âu đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng, được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Thậm chí, hashtag “Vương Âu tuyên bố độc thân” còn leo thẳng lên vị trí đầu bảng danh sách tìm kiếm (hot search) và thu về lượt đọc lên tới hơn 300 triệu chỉ sau thời gian ngắn.

Vương Âu (bên trái) xác nhận đang ở tình trạng độc thân sau khi chia tay Hà Cửu Hoa trên livestream mới đây. Ảnh: 163

Vương Âu - Hà Cửu Hoa chính thức “toang” sau 5 năm bên nhau. Ảnh: 163

Thông tin Vương Âu đột ngột chia tay Hà Cửu Hoa đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ mới chỉ cách đây đúng 1 tháng, nam nghệ sĩ họ Hà còn được bắt gặp trở về nhà riêng của đàng gái.

Hà Cửu Hoa trở về nhà Vương Âu sau 1 buổi tụ tập với bạn bè hồi tháng 2 năm nay. Ảnh: 163

Vương Âu - Hà Cửu Hoa chính thức hẹn hò từ năm 2021. Khi ấy, nam diễn viên họ Hà đã tham dự đám cưới em gái Vương Âu với tư cách người nhà và được ngồi bàn chính. Không lâu sau, họ dọn về chung sống cùng nhau. Thế nhưng tới tháng 7/2023 - khi Vương Âu đang mang thai con đầu lòng, Hà Cửu Hoa đã bị bắt tại trận cảnh thân mật, tình tứ với gái lạ trong xe ô tô. Hành vi phản bội của Hà Cửu Hoa khiến Vương Âu bị gièm pha trong 1 thời gian. Dù vậy, cô vẫn tha thứ cho bạn trai kém 5 tuổi.

Trong khoảng cuối năm 2023, nữ minh tinh bí mật sinh con gái đầu lòng cho Hà Cửu Hoa. Và cách đây ít tháng, con gái của Vương Âu - Hà Cửu Hoa đã lần đầu lộ diện trước ống kính truyền thông.

Trong hình ảnh do tờ 163 đăng tải hồi tháng 7/2023, Hà Cửu Hoa và gái lạ cùng bước vào xe ô tô. Theo nguồn tin, họ ở trong xe khoảng 3 giờ đồng hồ, còn dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật, tình tứ. Thậm chí, cảnh nam nghệ sĩ sinh năm 1987 hôn say đắm tiểu tam đã bị paparazzi bắt trọn. Ảnh: 163

Sau ồn ào Hà Cửu Hoa ngoại tình, Vương Âu vẫn chấp nhận tha thứ cho bạn trai. Cô còn hạ sinh con gái đầu lòng cho nam diễn viên họ Hà. Ảnh: 163

Tại showbiz Trung Quốc, Vương Âu từng là nữ diễn viên thực lực, với các tác phẩm nổi bật như Tinh Trung Nhạc Phi, Lang Gia Bảng, Kẻ Ngụy Trang, Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ, Thần Thám Địch Nhân Kiệt 4...

Tuy nhiên, danh tiếng của cô sụp đổ và trở thành cái tên bị ghét bỏ nhất showbiz Trung Quốc sau khi dính scandal ngoại tình với Lưu Khải Uy, làm tan nát hôn nhân của Dương Mịch. Còn nhớ hồi năm 2016, Vương Âu và Lưu Khải Uy đã bị paparazzi Phong Hành tung bằng chứng ngoại tình trong lúc đóng phim chung. Khi ấy, Lưu Khải Uy đã bị quay lại hình ảnh nhiều lần ra vào phòng khách sạn của mỹ nhân họ Âu.

Sau khi tin Lưu Khải Uy - Vương Âu ngoại tình nổ ra, nam diễn viên cho biết bản thân không phản bội bà xã Dương Mịch. Anh khẳng định gặp Vương Âu chỉ để khớp kịch bản. Tuy nhiên, dư luận và đồng nghiệp trong giới chẳng ai tin vào lời phản hồi vô lý của Lưu Khải Uy.

Kể từ sau scandal, Lưu Khải Uy và Vương Âu hứng làn sóng chỉ trích và tẩy chay dữ dội từ công chúng xứ tỷ dân. Lùm xùm quan hệ ngoài luồng khiến sự nghiệp của cả 2 nghệ sĩ này tan tành. Đến năm 2018, Dương Mịch - Lưu Khải Uy chính thức đường ai nấy đi. Còn Vương Âu bị xem là “hồ ly tinh” phá hoại hôn nhân của đồng nghiệp, bị các nhà sản xuất phim quay lưng.

Còn nhớ vào năm 2016, Vương Âu - Lưu Khải Uy bị tung bằng chứng ngoại tình. Trong hình, Lưu Khải Uy bước vào phòng Vương Âu lúc 10h35 tối và khoảng 4 tiếng sau, nam diễn viên mới rời khỏi phòng của người đẹp. Ảnh: Sohu

Vương Âu mất trắng danh tiếng sau khi dính phốt làm tiểu tam. Ảnh: Sohu

Sau scandal ngoại tình, Lưu Khải Uy đã tan vỡ hôn nhân với Dương Mịch. Ảnh: Sohu

