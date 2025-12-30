Nữ chính phim Taxi Driver 33 tuổi nhưng trông như nữ sinh, style ngoài đời còn trẻ trung hơn nữa

Pyo Ye Jin, nữ diễn viên tài năng sinh năm 1992, hiện đang là một trong những gương mặt đáng chú ý. Cô được biết đến rộng rãi qua vai Ahn Go Eun trong Taxi Driver, bộ phim đã bước sang phần 3 và vẫn giữ được sự quan tâm lớn từ khán giả. Dù đã ở độ tuổi U40, Pyo Ye Jin vẫn duy trì được vẻ đẹp tươi trẻ, ngọt ngào cùng phong cách thời trang đầy cuốn hút.

Dưới đây là 5 công thức thời trang giúp Pyo Ye Jin giữ được hình ảnh tươi mới và đầy cá tính, vừa phù hợp với độ tuổi, vừa thể hiện sự tự tin và phong cách riêng biệt.

Áo họa tiết và quần sáng màu

Một trong những công thức thời trang quen thuộc của Pyo Ye Jin là kết hợp áo họa tiết với quần sáng màu. Đây là một lựa chọn vừa đơn giản vừa nổi bật, thể hiện sự năng động, trẻ trung. Những chiếc áo họa tiết mà Pyo Ye Jin ưa chuộng thường có những hoa văn nhẹ nhàng, không quá phức tạp, giúp tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát, không gây rối mắt.

Khi phối áo họa tiết với những chiếc quần sáng màu như trắng hay xanh denim nhạt, Pyo Ye Jin có thể dễ dàng tạo ra một bộ trang phục thoải mái và dễ mặc trong các dịp dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. Quần sáng màu giúp cô tôn lên làn da sáng và vẻ ngoài thanh thoát, trong khi áo họa tiết lại mang đến sự trẻ trung, hiện đại.

Áo khoác lửng và quần ống suông/chân váy mini

Không chỉ dừng lại ở những bộ trang phục đơn giản, Pyo Ye Jin cũng thể hiện khả năng phối đồ độc đáo khi kết hợp áo khoác lửng với quần ống suông hoặc chân váy mini. Áo khoác lửng là món đồ vô cùng phổ biến trong tủ đồ của cô, không chỉ vì tính ứng dụng cao mà còn vì kiểu dáng năng động, trẻ trung. Áo khoác lửng giúp Pyo Ye Jin thêm phần phóng khoáng, tự tin, rất phù hợp với các dịp đi chơi hay dạo phố.

Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên kết hợp áo khoác với quần ống suông hoặc chân váy mini, tạo nên một sự kết hợp giữa sự thoải mái và nữ tính. Quần ống suông không chỉ giúp cô di chuyển thoải mái mà còn rất phù hợp với những ngày thời tiết không quá lạnh giá. Chân váy mini, ngược lại, mang đến sự tươi mới, nhẹ nhàng, thích hợp cho những buổi hẹn hò hay các sự kiện ngoài trời.

Áo màu sắc

Pyo Ye Jin cũng rất ưa chuộng các bộ đồ có màu sắc tươi sáng. Những chiếc áo màu sắc như đỏ, cam, xanh đậm thường xuyên xuất hiện trong các bộ trang phục đời thường của cô.

Khi chọn áo màu sắc tươi sáng, Pyo Ye Jin thường kết hợp với các món đồ có màu trung tính hoặc đơn giản để giữ được sự cân bằng trong tổng thể trang phục. Bộ đồ này không chỉ giúp cô nổi bật mà còn toát lên sự tự tin, rạng rỡ, rất phù hợp với những dịp gặp gỡ bạn bè hay tham gia các hoạt động ngoài trời.

Quần ống suông và áo mùa xuân – hè

Trong những ngày xuân hè, Pyo Ye Jin ưa chuộng sự thoải mái và thanh lịch với sự kết hợp giữa quần ống suông và áo gile hoặc áo len mỏng nhẹ. Đây là lựa chọn đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, giúp cô thể hiện sự nhẹ nhàng mà không kém phần năng động. Quần ống suông không chỉ mang đến sự thoải mái, dễ dàng di chuyển mà còn giúp cô tôn lên vóc dáng thanh mảnh.

Áo gile hoặc áo len mỏng nhẹ nhàng là những món đồ dễ mặc và dễ phối, giúp Pyo Ye Jin tạo ra một vẻ ngoài thanh thoát nhưng vẫn rất hiện đại. Kiểu trang phục này không chỉ phù hợp cho những ngày dạo phố, mà còn thích hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè hay đi du lịch, giúp cô luôn nổi bật mà không quá cầu kỳ.

Váy liền

Váy liền luôn là lựa chọn hoàn hảo để Pyo Ye Jin thể hiện vẻ nữ tính, dịu dàng nhưng không kém phần hiện đại. Những chiếc váy cổ vuông tay bồng hay váy hai dây là những mẫu mà cô rất ưa chuộng. Váy liền giúp cô dễ dàng khoe vóc dáng thanh mảnh và luôn tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái.

Dù là váy suông hay váy ôm, Pyo Ye Jin luôn biết cách lựa chọn kiểu dáng phù hợp với từng hoàn cảnh. Những chiếc váy này không chỉ mang lại vẻ ngoài nữ tính mà còn thể hiện phong cách cá nhân đầy tự tin của cô.

Ảnh: Instagram của nhân vật, sưu tầm