Creative Director tố NTK Việt "quỵt" hơn 400 triệu đồng, book nhiều nhưng khi xong lại không thanh toán

Drama trong làng thời trang vốn dĩ chưa bao giờ là câu chuyện xa lạ, khi phía sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng luôn tồn tại không ít mâu thuẫn âm ỉ. Mới đây, dư luận lại được phen xôn xao khi Nguyễn Minh Đức – một Creative Director có tiếng bất ngờ đăng đàn tố cáo NTK Hà Linh Thư "quỵt" số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng.

Đáng nói, vụ việc này đã diễn ra trong thời gian dài, chính chủ cũng đã gửi đơn kiện 2 lần nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng, buộc anh phải công khai câu chuyện để đòi lại quyền lợi chính đáng. Chia sẻ này hiện đang lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng thời trang.

Bài đăng tố cáo của Nguyễn Minh Đức đang khá viral sau chưa đầy 1 ngày đăng tải. (Ảnh: FBNV)

Cụ thể, Minh Đức tố cáo NTK Hà Linh Thư đã quỵt tiền cả ekip, dù những model buổi chụp đó đều đã được anh deal mức giá tốt. Không những không trả tiền, NTK Hà Linh Thư còn phá sóng buổi livestream của Nguyễn Minh Đức khiến anh bị ảnh hưởng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đức tiết lộ đã được bên NTK Hà Linh Thư book 1 bộ campaign (bao gồm 1 bộ lookbook, làm 1 bộ nhận diện thương hiệu, làm branding 6 tháng) với số tiền cọc trước là 60 triệu đồng. Sau đó, khi đã sản xuất và hoàn thành campaign, phía NTK lại cương quyết không thanh toán nốt số tiền còn lại - hơn 400 triệu đồng. Bên phía anh Đức đã liên hệ với NTK Hà Linh Thư để hỏi về phương án giải quyết thì nhận lại câu trả lời không muốn thanh toán tất cả các hạng mục. Đồng thời, phía người mẫu cũng liên hệ với bên NTK nhưng nhận được câu trả lời tương tự. Sau đó, Nguyễn Minh Đức đã phải bỏ tiền túi để thanh toán cho toàn bộ mẫu.

Đoạn video ghi âm bên phía NTK Hà Linh Thư khẳng định sẽ không thanh toán số tiền. (Nguồn: NVCC)

Về phía NTK Hà Linh Thư, chúng tôi đã liên hệ nhưng không nhận được phản hồi.

NTK Hà Linh Thư và Creative Director Nguyễn Minh Đức khi còn hợp tác. (Nguồn: FBNV)

NTK Hà Linh Thư điều hành 1 brand thời trang cùng tên, tập trung khai thác những thiết kế mang sự giao thoa giữa di sản thẩm mỹ truyền thống và phong cách đương đại, thường sử dụng chất liệu cao cấp như nhung, lụa, tweed... và các kỹ thuật thủ công như thêu tay, dập nổi để tạo chiều sâu cho sản phẩm. Vào ngày 1/10 vừa qua, cô với thương hiệu của mình đã trình diễn BST Stairway to Heaven - Nấc thang lên thiên đường, được lấy cảm hứng sáng tạo từ ca khúc cùng tên của ban nhạc rock huyền thoại người Anh Led Zeppelin tại show diễn nằm trong khuôn khổ Paris Fashion Air.