Nữ chính bị ghét nhất phim Hàn hiện tại, khiến khán giả bỏ xem vì 1 phân đoạn

Khán giả bình luận:

- Xem Eun Saem diễn trong All of Us Are Dead với Cheer Up ổn áp bao nhiêu, qua phim này xem khó chịu bấy nhiêu.

- Nữ chính được xây dựng không rõ ràng, chả hiểu muốn gì, mặt thì lúc nào cũng cau có, tính cách thì lúc này lúc kia.

- May là có Yeri diễn ổn nên còn ráng coi.

- Sau cảnh trong trung tâm thương mại là chính thức tạm biệt phim...

- Mình thấy thực tế mà, sẽ có những người có lòng tham và xoáy vào việc độ tuổi trẻ như này sẽ bồng bột, bốc đồng như nào.