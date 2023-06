Phim hạng 1 toàn cầu gây thất vọng vì nữ chính "bất ổn", vẫn được điểm tuyệt đối vì lý do gì?

Lên sóng trọn bộ từ ngày 8/6 vừa qua, mùa 4 cũng là mùa cuối cùng của bộ phim thiếu niên Never Have I Ever (Những Điều Tôi Chưa Từng) nhanh chóng trở thành "cơn sốt". Phim nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1 trên BXH phim truyền hình trong ngày của Netflix, dẫn đầu toàn cầu và bỏ xa các dự án khác.

Phim Never Have I Ever đứng hạng 1 toàn cầu dù mới lên sóng không lâu

Hành trình trưởng thành của nữ chính Davi (do Maitreyi Ramakrishnan thể hiện) bước vào giai đoạn nước rút vào năm học cuối, khi cô và các bạn chuẩn bị thi đại học. 10 tập phim cuối cùng của Never Have I Ever đã mang về điểm số tuyệt đối 100% "cà tươi" trên Rotten Tomatoes, thế nhưng đánh giá lại có phần trái chiều.

Phim nhận điểm tuyệt đối từ giới phê bình và đánh giá tích cực từ khán giả

Trang Collider nhận xét bộ phim có cái kết không tệ, nhưng gây thất vọng. Các trang Screen Rant, Decider cũng đồng lòng rằng Never Have I Ever mùa cuối xây dựng đoạn kết chủ yếu thỏa lòng khán giả, đặc biệt là những ai hâm mộ loạt phim này từ ngày đầu. Thế nhưng mùa phim lần này không tránh khỏi bị dễ đoàn, nhạt nhòa và phần nhiều dựa dẫm vào danh tiếng của các phần trước vốn thành công về "chất" lẫn "lượng".

Nữ chính Davi "bất ổn" ở 10 tập cuối cùng

Đặc biệt, cách xây dựng nữ chính Davi trong mùa phim cuối này có nhều vấn đề. Ngay cả diễn viên sinh năm 2001 Maitreyi Ramakrishnan cũng từng chia sẻ rằng Davi có tính cách càng ngày càng khó chịu khi phim đi đến đoạn cuối. Cô nàng trải qua độ tuổi nhạy cảm, có mục tiêu vào đại học Princeton danh tiếng nhưng liên tục bị trì hoãn, "lo ra" vì chuyện tình cảm. Davi ở mùa cuối vướng bận với quyết định sẽ yêu ai, từ đó gặp rắc rối khi bị đánh rớt toàn bộ các nguyện vọng đại học, trừ Princeton.

Davi dối mẹ chuyện bị đánh rớt nguyện vọng, vướng vào nhiều rắc rối tình yêu mới lớn

Dù vậy, cô nàng vẫn nói dối mẹ về việc bị từ chối hồ sơ đại học, cảm thấy lo sợ về tương lai nhưng vẫn đi dự dạ hội ở trường (nhưng không thành do gián tiếp làm hư xe). Hành trình phát triển tâm tính của nữ chính Never Have I Ever khiến khán giả dở khóc dở cười, "bất ổn" nhưng được đánh giá là thực tế. Về sau nhờ sự động viên của bạn trai và người lớn, Davi đã viết lại hồ sơ hoàn thiện hơn và được Princeton chấp nhận.

Davi vượt qua nhiều "cửa ải" tuổi học trò, chinh phục thử thách đại học và cả về tình cảm

Nhìn chung, Never Have I Ever mang đến đoạn kết lý tưởng, nhẹ nhàng và tốt đẹp, cả làng đều vui. Davi sau cùng lựa chọn bên cạnh người khiến cô tự tin, thoải mái là Ben hơn một anh chàng điển trai nhưng thiếu sự nhạy cảm như Paxton, hay "cơn cảm nắng chóng qua" mang tên Ethan. Cái kết này không khó để đoán trước nhưng khiến người xem hài lòng, đóng vai trò "kết màn" ổn thỏa cho cả bộ phim kéo dài hơn 3 năm này.

Ảnh: Netflix