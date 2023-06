Tài tử ngất xỉu khi đóng cảnh bị bạn diễn nữ bóp cổ

Tài tử Kim Sung Oh

Kim Sung Oh hiện đang là cái tên được nhiều khán giả quan tâm bởi màn tái xuất bên cạnh hai mỹ nhân đình đám là Kim Tae Hee và Lim Ji Yeon trong bộ phim truyền hình Lies Hidden In My Garden. Mới đây, anh đã có dịp cùng "vợ màn ảnh" Kim Tae Hee đến tham gia một talkshow để quảng bá cho bộ phim mới. Bên cạnh những chia sẻ về Lies Hidden In My Garden, Kim Sung Oh còn có dịp nhắc lại trải nghiệm làm nghề cực đáng nhớ của mình ở thời điểm ghi hình dự án Missing You với bạn diễn Shim Eun Kyung.



Nhắc đến Missing You, có lẽ khán giả sẽ nhớ ngay đến màn giảm tới 16kg để nhập vai phản diện của Kim Sung Oh. Chính việc dốc sức giảm cân vì vai diễn đã khiến sức khỏe Kim Sung Oh có phần sa sút rất nhiều. Thời điểm quay cảnh bị nhân vật của Shim Eun Kyung bóp cổ, Kim Sung Oh quên mất việc thể trạng mình không bình thường nên đã nói Shim Eun Kyung hãy cứ bóp mạnh để tạo cảm giác chân thật. "Cứ dùng sức nhiều nhất có thể. Đừng lo lắng gì, em không thể giết anh được đâu.", Kim Sung Oh kể lại lời mà mình dặn dò Shim Eun Kyung trước khi ghi hình.

Kim Sung Oh gầy trơ xương vì vai diễn ở Missing You

Kim Sung Oh và Shim Eun Kyung đối đầu ở Missing You

Được sự ủng hộ của tiền bối, Shim Eun Kyung đã thực sự dùng sức để siết cổ Kim Sung Oh. Kim Sung Oh nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng anh chưa kịp phản kháng thì đã ngất xỉu. Nữ diễn viên Kim Tae Hee khi nghe những chia sẻ này thì đã vô cùng bất ngờ và cảm thán: "Thực sự thì anh ấy suýt chết."

Kim Sung Oh kể lại trải nghiệm đáng nhớ

Giống như Kim Tae Hee, khán giả vô cùng bất ngờ và cả nể phục trước những chia sẻ này của Kim Sung Oh. Có thể thấy, không chỉ nỗ lực giảm cân mà khi lên phim trường, anh còn không ngần ngại lăn xả để tạo hiệu quả tốt nhất cho vai diễn của mình.

Nguồn: Koreaboo