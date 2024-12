Nữ ca sĩ nhan sắc "lão hóa ngược" đỉnh nhất showbiz, 43 tuổi mà như đôi mươi: Thực hiện 1 điều đặc biệt khi ăn

Lời khuyên cho người ăn chay



Khẩu phần ăn chay vẫn cần có đủ thành phần các nhóm thực phẩm như chất đạm, chất béo, và đặc biệt là nhóm vitamin và muối khoáng.

- Cách bổ sung đạm thực vật tốt nhất khi ăn chay là ăn các loại họ đậu như đậu nành, đậu ván, đậu xanh,…

- Vì ăn chay thực phẩm chủ yếu dựa vào ngũ cốc, rau quả, củ và các loại hạt nên thường bị thiếu một số chất khoáng như sắt, kẽm, canxi, vitamin B12,... dễ có nguy cơ thiếu máu. Vì vậy, khi ăn chay thì cần bổ sung thêm các chất đó để bù đắp sự thiếu hụt của thực phẩm.

- Người cao tuổi mắc bệnh mãn tính nào đó thì không nên ăn chay trường mà chỉ nên ăn 1-2 tuần trong tháng hoặc mỗi tuần 2 ngày cho cơ thể nhẹ nhàng. Người già cần một số chất dinh dưỡng từ động vật để duy trì sức khỏe, do người già thường khó hấp thụ dưỡng chất, vì thế ăn chay trường không phải là liệu pháp an toàn cho sức khỏe.

BS Lê Thị Hải (Viện Dinh dưỡng quốc gia) khuyên rằng, cách ăn chay an toàn nhất đó là tự chế biến tại nhà, sử dụng rau củ tươi, các loại đậu, đỗ. Không nên lạm dụng các món đồ chay giả mặn có chứa phụ gia, phẩm màu giống với các món ăn mặn. Hiền Thục là tấm gương sáng cho phái đẹp về việc kết hợp ăn chay với lối sống lành mạnh để duy trì thanh xuân và nét rạng rỡ suốt nhiều năm qua.