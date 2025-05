Nữ ca sĩ hơn 7 triệu fan, từng vượt mặt Taylor Swift debut tại Met Gala 2025 với đồ order... eBay

Met Gala 2025 vừa khép lại, để lại dư âm về một "bữa tiệc thời trang" ấn tượng trong năm. Bên cạnh những bộ suit biến tấu và các thiết kế tinh xảo chiếm lĩnh thảm đỏ, công chúng vẫn không ngừng dõi theo những màn xuất hiện phá cách của dàn khách mời. Một trong những nghệ sĩ có màn chào sân không thể ấn tượng hơn, khiến giới mộ điệu phải ngạc nhiên là nữ ca sĩ Chappell Roan.

Khoảnh khắc xuất hiện tại Met Gala với trang phục nổi bật, ấn tượng của Chappel Roan. (Nguồn: X)

Chappell Roan sinh năm 1998, là ca sĩ người Mỹ được đánh giá là một trong những nhân tố triển vọng của làng nhạc quốc tế. Vào tháng 12/2024, Chappell Roan cùng ca khúc "Good luck, babe!" đã được loạt trang uy tín như Guardian, Rolling Stone, NME bình chọn vị trí top 1, và lọt top 3 bài hát hay nhất năm do hai chuyên trang âm nhạc đình đám Pitchfork, Billboard đánh giá. Kết quả này vượt qua loạt tên tuổi nổi bật Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande… Trang Instagram của Chappel Roan cũng có lượng người theo dõi cực khủng, với hơn 7.1 triệu followers.

Lần đầu tiên sải bước trên thảm xanh Met Gala danh giá, Chappell Roan đã chứng minh đẳng cấp "tắc kè hoa" của mình khi biến hóa khôn lường với outfit được thiết kế độc đáo. Không phải những bộ cánh Haute Couture hay thiết kế từ các thương hiệu xa xỉ, nữ ca sĩ có một nước đi đầy táo bạo và thông minh. Được biết, để chuẩn bị cho chủ đề Tailored for You (Đồ may đo cho riêng bạn), Chappell Roan đã bắt tay cùng Paul Tazewell – giám đốc phục trang của siêu phẩm đình đám Wicked . Cả hai đã quyết định săn lùng những item độc đáo trên eBay - nền tảng mua bán trực tuyến nổi tiếng, sau đó "phù phép" để tạo nên một bộ cánh có một không hai.

Khán giả không chỉ xuýt xoa trước bộ trang phục độc đáo mà còn ngưỡng mộ sự thông minh và gu thẩm mỹ tinh tế của Chappell Roan khi biết cách biến những món đồ bình thường trở nên độc đáo.

Chappell Roan đã hợp tác với nhà thiết kế Paul Tazewell để tạo nên bộ trang phục nổi bật này. Cô diện một bộ suit màu hồng rực rỡ với áo khoác có cấu trúc và quần ống loe, được trang trí bằng sequin và họa tiết patchwork hình chéo. Phần áo sơ mi Oxford màu hồng đậm bên trong được để hở cúc, tạo nên vẻ ngoài thoải mái, phóng khoáng. Đôi giày cao gót ánh kim và mái tóc đỏ đặc trưng của cô, kết hợp với lớp trang điểm đậm chất disco đã hoàn thiện diện mạo nổi bật này. Cuối cùng, mái tóc xoăn bồng bềnh cùng layout makeup sắc sảo do "phù thủy trang điểm" Pat McGrath thực hiện càng làm tôn lên vẻ đẹp độc lạ của nữ ca sĩ.

Layout makeup đầy cá tính lại độc đáo, hút mắt người nhìn của Chappell Roan nhận về cơn mưa lời khen từ giới mộ điệu.

Với diện mạo ấn tượng này, Chappell Roan đã khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng thời trang mới. Cô không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai yêu thích sự sáng tạo và cá tính trong thời trang. Phong cách "Pink Pony Club" của cô đã trở thành một hiện tượng, được nhiều người yêu thích và mong muốn học hỏi.

Chappell Roan đã chứng minh rằng thời trang không chỉ là những bộ trang phục, mà còn là cách thể hiện bản thân, khẳng định cá tính và tạo nên dấu ấn riêng biệt. Với phong cách độc đáo và sáng tạo, cô đã trở thành một trong những khách mời đáng chú ý nhất tại Met Gala 2025.