"Kẻ thù" của Song Hye Kyo mới cắt tóc ngắn quá đỗi xinh đẹp, đây chính là kiểu tóc sang và "hack" tuổi đỉnh cho phụ nữ U40

Tên tuổi của Lim Ji Yeon vụt sáng kể từ khi đảm nhận vai Park Yeon Jin trong bộ phim "The Glory". Nữ diễn viên đã thành công khắc họa nhân vật phản diện Park Yeon Jin và được công nhận về năng lực. Thừa thắng xông lên, Lim Ji Yeon trở thành nữ chính trong nhiều bộ phim truyền hình đáng chú ý khác như "Lies Hidden in My Garden", "The Tale of Lady Ok".

Không chỉ chịu khó thay đổi hình tượng nhân vật mà gần đây, Lim Ji Yeon còn có sự đột phá về phong cách. Nữ diễn viên đã cắt phăng mái tóc dài quen thuộc, chuyển sang tóc ngắn hiện đại, cá tính.

Xuất hiện tại lễ trao giải Baeksang 2025, Lim Ji Yeon là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất. Cô chọn diện chiếc đầm hai dây tinh giản nhưng mang tông màu bắt mắt của Alex Perry. Tông màu hồng ngọt ngào làm tốt nhiệm vụ trẻ hóa nhan sắc, đồng thời tôn lên làn da trắng mịn của nữ diễn viên. Chất liệu vải satin, phom dáng dài của chiếc đầm đem đến nét tinh tế, sang trọng, phù hợp để diện lên thảm đỏ. Thiết kế váy sang xịn mịn này có giá khoảng 67 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý về Lim Ji Yeon còn là kiểu tóc ngắn mà cô mới cắt. Kiểu tóc dài tới xương quai xanh, được chải ngôi lệch, uốn sóng nhẹ đã mang đến cho Lim Ji Yeon nét sang trọng, yêu kiều. Khi được uốn sóng, mái tóc cũng trở nên bồng bềnh và dày dặn hơn.

Thay vì nhuộm tóc, Lim Ji Yeon giữ nguyên tông màu đen để đảm bảo sự nhã nhặn, tinh tế. Kiểu tóc ngắn uốn sóng của Lim Ji Yeon không chỉ phù hợp với độ tuổi U40 mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những quý cô 40+. Bởi lẽ, style tóc này sang xịn mịn, nhưng không hề cộng tuổi cho nhan sắc, thậm chí còn toát lên nét ngọt ngào.

Khi không uốn sóng cho mái tóc, Lim Ji Yeon sẽ tạo kiểu tóc đuôi vểnh. Có thể thấy rằng, style tóc gốc của Lim Ji Yeon là tóc ngắn tỉa layer. Đây là kiểu tóc ngắn đang dẫn đầu xu hướng ở hiện tại. Tóc ngắn layer có độ nhẹ mát, rất phù hợp để áp dụng trong mùa hè. Style tóc ngắn layer, uốn đuôi vểnh gây ấn tượng ở nét phóng khoáng và hiện đại. Kiểu tóc này không chỉ có nét "cool ngầu" mà còn toát lên vẻ nữ tính. Do đó, khi để tóc ngắn layer đuôi vểnh, Lim Ji Yeon có thể chinh phục xuất sắc từ bộ suit cá tính cho tới những bộ cánh quyến rũ, mềm mại.

Nếu như khi để tóc dài, nhan sắc của Lim Ji Yeon toát lên nét mặn mà, đằm thắm thì với tóc ngắn, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh mẽ ở sự trẻ trung, thời thượng. Kiểu tóc này cũng giúp vẻ ngoài của Lim Ji Yeon trở nên rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Muốn có sự đột phá về ngoại hình trong mùa mới, chị em nên tham khảo style tóc ngắn tuyệt đẹp của Lim Ji Yeon.

