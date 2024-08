Vừa qua, nhóm nữ quốc dân SNSD đã chính thức bước qua năm thứ 17 đồng hành cùng nhau. Ngày 5/8/2007 là cột mốc đáng nhớ của bất kỳ SONE nào. Khi ấy, SNSD với "hơi thở thời đại" tràn đầy năng lượng tuổi trẻ đã chính thức ra mắt làng nhạc với ca khúc đầu tay Into The New World.

Ở thời kỳ hoàng kim, SNSD chính là nhóm nữ thành công nhất, góp phần đưa Kpop gen 2 "bành trướng" khắp châu Á. Gần 2 thập kỷ đã trôi qua, SNSD và SONE vẫn gắn bó bên nhau, cùng nhau trải qua từng cột mốc mới.

SNSD vừa tụ tập kỷ niệm 17 năm thành lập nhóm

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập, các thành viên SNSD đã tụ tập cùng nhau. Từ những cô gái thanh xuân, SNSD hiện nay đều đã trưởng thành, có vị thế vững chắc trong làng giải trí. Nhưng khi cạnh nhau, không khí gia đình, sự ấm áp luôn luôn lan toả. Loạt ảnh chia sẻ lên MXH gây sốt cộng đồng fan.

Hình ảnh Jessica cô đơn trong ngày kỷ niệm debut khiến dân tình xôn xao

Ở một diễn biến khác, cựu thành viên Jessica cũng tự mình kỷ niệm 17 năm debut. Mới đây, cô cập nhật loạt ảnh chia sẻ về buổi đi chơi đặc biệt. Hình ảnh Jessica ngồi một mình với vẻ cô đơn, trong khi các thành viên khác bên cạnh nhau vui vẻ làm nhiều fan không khỏi chạnh lòng.

Năm 2014, Jessica rời SNSD giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Khi ấy, loạt đồn đoán về việc chèn ép, mâu thuẫn trong nội bộ nhóm nổ ra khiến Jessica và SNSD bị bủa vây trong thị phi. Rời nhóm đầy ồn ào, mối quan hệ giữa Jessica và SNSD cũng không thể như xưa. Jessica bị gọi là "thành viên bị ruồng bỏ".

Nhưng thực ra, Jessica đi chơi cùng hội bạn thân và được fan chuẩn bị project kỷ niệm 17 năm debut

Tuy nhiên, việc nhận định Jessica cô đơn trong chính ngày kỷ niệm debut là không có căn cứ. Dù không cùng các đồng đội cũ ăn mừng, Jessica vẫn có hội bạn thân ở bên. Fandom riêng của cô nàng cũng chuẩn bị project đặc biệt, trình diễn drone trên bầu trời Seoul chúc mừng cột mốc 17 năm cho Jessica.

Jessica khoe món quà đặc biệt từ fan

Bài đăng của Jessica chia sẻ đầy đủ những khoảnh khắc ý nghĩa này. "17 năm hành trình tuyệt vời cùng GoldenStars của tôi. Cảm ơn vì một đêm tuyệt vời, lấp lánh đáng nhớ. Các bạn đã thắp sáng bầu trời của tôi và cũng thắp sáng cả bầu trời Seoul nữa. Hãy cùng nhau tiếp tục tỏa sáng nhé", Jessica cám ơn fan trên Instagram.

Jessica có cuộc sống sang chảnh đáng ghen tị

Hậu rời SNSD, Jessica có khoảng thời gian dài bị SM "ngầm cấm sóng", không thể hoạt động âm nhạc solo tại Hàn Quốc. Do đó, Jessica tập trung vào chuyện kinh doanh và đi du lịch khắp thế giới. Nữ idol tận hưởng cuộc sống cực sang chảnh khiến nhiều người ghen tị. Năm 2022, Jessica tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, giành lại được hào quang sau nhiều năm vụt tắt. Từ đây, Jessica ra nhạc mới, tổ chức nhiều concert khắp châu Á.

Hiện Jessica đang thực hiện tour châu Á

Trong những hoạt động cá nhân của mình, đáng chú ý nhất là việc Jessica ra mắt 2 cuốn sách kể lại đời sống thần tượng. Từ hình tượng nhân vật, cốt truyện và nhiều chi tiết đều như ám chỉ đến nhóm nhạc cũ SNSD. Do đó, có một thời gian, sách của Jessica gây tranh cãi cực lớn trên các diễn đàn Kpop.