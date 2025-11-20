Ca sĩ Carol Kim tên thật là Hoàng Kim Hoa, sinh năm 1948 tại tỉnh An Giang, mang hai dòng máu Việt Nam và Malaysia. Bà là người con thứ 7 trong gia đình gồm 11 người con.

Báo Người Lao Động viết, mặc dù yêu thích ca nhạc từ nhỏ nhưng Carol Kim nhiều lần bị bố cấm cản vì cho rằng không thích hợp với một gia đình theo đạo Hồi giáo.

Quyết tâm theo đuổi đam mê, Carol Kim từng cầm bản nhạc vào nhà vệ sinh tập hát để tránh ánh mắt theo dõi của bố. Chính sự nỗ lực hết mình, bà đã thuyết phục được gia đình để theo đuổi thành công sự nghiệp ca hát.

Ca sĩ Carol Kim.

Carol Kim bắt đầu bước lên sân khấu với tên Hoàng Hoa, hát bài Bước Chân Chiều Chủ Nhật tại một cuộc thi âm nhạc tại Buôn Ma Thuột và đoạt quán quân.

Đến khi nổi tiếng với bản hit Oh, Carol, bà đổi tên thành Carol Kim. Với chất giọng khàn khàn đặc biệt, Carol Kim có nhiều bản hit như: Hãy khóc đi em, Xa lộ không đèn, Điệu ru nước mắt, Biển động,...

Báo Thanh Niên viết về nữ ca sĩ sinh năm 1948 rằng, sau khi kết hôn cùng người chồng đầu tiên, Carol Kim sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, khi sang Mỹ một thời gian thì bà và chồng chia tay.

Để vượt qua nỗi buồn, nữ ca sĩ quyết định đi học làm đẹp, trang điểm, làm nail rồi phải đi bưng bê trong bar để kiếm sống. Carol Kim đã bôn ba rất nhiều nơi, ban đầu ở Chicago sau đó qua Houston, sau này sinh sống và đi hát tại California.

Vài tháng sau, bà có cơ hội được hát cho các club ở Mỹ, được mọi người yêu mến và hoạt động mạnh mẽ hơn. Sau nhiều năm vất vả để tạo dựng tên tuổi, Carol Kim dần có sự nghiệp và cuộc sống thoải mái trên đất Mỹ. Bà có hai người con, trong đó cô con gái cũng theo sự nghiệp ca hát.

Nữ ca sĩ đang yên phận bên người chồng thứ 5 dù một mình chăm sóc chồng.

Nữ ca sĩ chia sẻ cùng nghệ sĩ Thúy Nga trong chương trình Nhà có khách.

Để có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, Carol Kim từng trải qua đổ vỡ nhiều lần. Trong chương trình Nhà có khách, nữ ca sĩ tâm sự rằng, bà có đến 5 đời chồng.

Trong chương trình, Carol Kim tâm sự: "Nhiều lúc tôi cũng buồn lắm, chuyện tình cảm của mình cứ lận đận hoài. Khi bước sang tuổi 60, tôi mới thấy là mình nên yên phận.

Hiện tại tôi rất bình an, sống vui vẻ bên người chồng kém 6 tuổi. Người đó âm thầm thích tôi suốt 10 năm mà tôi mới biết. Anh rất là hoàn hảo, phải nói là người chồng tốt nên tôi yên phận.

Đôi lúc tôi nghĩ mình lận đận cũng là tại mình. Khi gắn bó với anh, dù anh không đòi hỏi gì nhưng tôi luôn chăm sóc, tự nấu ăn cho gia đình. Tôi quan điểm người vợ phải lo cho chồng, dù bên ngoài mình kiếm tiền nhiều bao nhiêu nhưng khi về đến nhà thì phải lo cho chồng".

Theo lời ca sĩ Carol Kim thì chồng là người rất hoàn hảo, ga lăng. Bà nói thêm: "Không cần biết ra ngoài đời làm mấy triệu nhưng mà về phải chăm lo cho chồng. Tôi cơm nước hầu hạ, kể cả đi show vài ngày tôi cũng nấu để sẵn trong tủ, tại anh ấy không ăn ngoài được", nữ ca sĩ tâm sự trong chương trình Nhà có khách.

Nói thêm về hạnh phúc hiện tại ở tuổi U80, nữ ca sĩ cho biết, ông xã bị bệnh nặng, vừa thay gan cách đây vài năm nên mình phải chăm lo cho chồng. Bản thân bà muốn về Việt Nam nhưng ông xã lại không đủ sức khỏe để bay hơn chục tiếng đồng hồ.