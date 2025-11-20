Chồng cũ tiết lộ lý do ly hôn Angelina Jolie

Trong cuộc phỏng vấn trên Rolling Stone vào ngày 18/11, Billy Bob Thornton thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình yêu với Angelina Jolie vào đầu những năm 2000.

Billy Bob Thornton và Angelina Jolie gặp nhau trên phim trường Pushing Tin (1999). Quãng thời gian tiếp xúc khiến họ nảy sinh tình cảm, bất chấp khoảng cách tuổi tác 20 năm.

Tháng 5/2020, hai ngôi sao điện ảnh kết hôn ở Las Vegas (Mỹ) sau hai tháng hẹn hò chóng vánh. Kể từ đó, Angelina trở thành người vợ thứ 5 của tài tử sinh năm 1955.

Billy Bob Thornton kết hôn với Angelina Jolie trong 3 năm. Ảnh: Getty Images.

Dù chỉ kéo dài 3 năm, Thornton tuyên bố cuộc hôn nhân với Angelina là một trong những khoảng thời gian tuyệt với nhất trong đời ông.

“Angelina và tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Đó là một trong những giai đoạn tuyệt vời nhất đời tôi. Cô ấy và tôi vẫn là bạn bè thân thiết. Đó là một trong những cuộc chia tay văn minh nhất. Chúng tôi rời xa nhau chỉ đơn giản vì lối sống quá khác biệt”, Thornton chia sẻ.

Đề cập đến việc nhẵn mặt trên báo lá cải lúc đang mặn nồng với đả nữ sinh năm 1975, ngôi sao Bad Santa cho rằng thật kỳ quặc khi truyền thông không ngừng soi mói đời tư của họ.

“Khi chúng tôi gặp nhau, tôi là người nổi tiếng hơn. Rồi khi chúng tôi đến với nhau, vì lý do nào đó, mọi người và giới truyền thông đặc biệt quan tâm đến các cặp đôi nổi tiếng. Thế nên thật kỳ quặc. Chúng tôi không thể đi đâu cả… Có những lúc chúng tôi buột miệng nói vài câu, liền bị truyền thông cắt ra, giật tít này nọ”, ông nhớ lại.

Thornton trân trọng quãng thời gian bên Angelina. Ảnh: WireImage.

Thornton từng kể chuyện về sợi dây chuyền đôi trong buổi trò chuyện tại Trường Điện ảnh & Truyền hình của Đại học Loyola Marymount (Los Angeles) vào năm 2014: “Một ngày, Angie mang về bộ dụng cụ mà cô ấy mua được. Bạn biết những mặt dây chuyền trong suốt, loại bạn bỏ ảnh của bà ngoại vào và đeo trên cổ chứ? Chính là loại đó. Cô ấy nghĩ sẽ thú vị và lãng mạn nếu chúng tôi dùng lưỡi lam rạch nhẹ ngón tay, quệt một chút máu lên mặt dây chuyền rồi đeo như cách bạn đeo sợi tóc trẻ sơ sinh của con trai hoặc con gái mình vậy. Vậy mà người ta biến thành chuyện chúng tôi đeo cả lọ máu cỡ một phần tư gallon (gần một lít) trên cổ”.

Billy Bob Thornton kết hôn tổng cộng 6 lần, đa phần đều khá ngắn ngủi. Vợ đầu Melissa Lee Gatlin (1978-1980) sinh cho ông con gái lớn Amanda (46 tuổi). Tiếp đến là Toni Lawrence (1986-1988), nhưng không có con chung. Vợ ba Cynda Williams (1990-1992) cũng vậy. Nam nghệ sĩ có 2 con trai William (32 tuổi) và Harry (30 tuổi) với Pietra Dawn Cherniak (1993-1997).

Người vợ thứ 6, cũng là bạn đời hiện tại, là người gắn bó lâu nhất với tài tử 70 tuổi. Họ bên nhau 23 năm, kết hôn gần 12 năm (vào năm 2014) và có chung con gái Bella (20 tuổi).

Về phần Angelina Jolie, Thornton là người chồng thứ 2. Trước đó, cô kết hôn với Jonny Lee Millier (1996-2000). Sau cùng là với Brad Pitt (2014-2019).

Khác thù hận dai dẳng với Brad Pitt, người đẹp giữ được mối quan hệ hòa hảo với hai chồng trước, đặc biệt là Thornton.

Cô từng nói vào năm 2008: “Tôi vẫn yêu quý anh ấy và nghĩ anh ấy là người tuyệt vời. Tôi tự hào vì từng là vợ anh ấy một thời gian”.